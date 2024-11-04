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Оружие и наркотики изъяли у жителя Гагрского района

Оружие и наркотики изъяли у жителя Гагрского района

Sputnik Абхазия

В машине у 44-летнего подозреваемого обнаружили два автомата, сто патронов к ним и стеклянную банку с каннабисом. 04.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-04T13:59+0300

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СУХУМ, 4 ноя - Sputnik. Сотрудники МВД изъяли у жителя Гагрского района Даура Дзадзба оружие, патроны и наркотики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства."Газель" под управлением 44-летнего Дзадзба остановили в ходе проведения профилактических мероприятий.Кроме того, у Даура Дзадзба изъяли стеклянную банку с марихуаной. Общий вес наркотика составил 19 граммов. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый помещен под домашний арест.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240830/zhitel-gagry-obvinyaetsya-v-nezakonnom-vvoze-v-abkhaziyu-i-sbyte-narkotikov--1052137300.html

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