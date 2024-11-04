https://sputnik-abkhazia.ru/20241104/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-5-noyabrya-1052753874.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 5 ноября

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 5 ноября

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием холодного атмосферного фронта с северо-запада. 04.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-04T13:02+0300

2024-11-04T13:02+0300

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 4 ноя – Sputnik. Во вторник, 5 ноября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.До полудня временами дождь разной интенсивности, гроза, в предгорьях и в горах снег.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами от 11 до 16 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +1°С до+6°С, днем от +6°С до +11°С.Температура морской воды +18°С.Волнение морской воды значительное, 3-4 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.

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абхазия, погода в абхазии