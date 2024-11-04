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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 5 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 5 ноября
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием холодного атмосферного фронта с северо-запада. 04.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-04T13:02+0300
2024-11-04T13:02+0300
2024-11-04T13:36+0300
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СУХУМ, 4 ноя – Sputnik. Во вторник, 5 ноября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.До полудня временами дождь разной интенсивности, гроза, в предгорьях и в горах снег.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами от 11 до 16 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +1°С до+6°С, днем от +6°С до +11°С.Температура морской воды +18°С.Волнение морской воды значительное, 3-4 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 5 ноября
13:02 04.11.2024 (обновлено: 13:36 04.11.2024)
Территория черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием холодного атмосферного фронта с северо-запада.
СУХУМ, 4 ноя – Sputnik. Во вторник, 5 ноября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
До полудня временами дождь разной интенсивности, гроза, в предгорьях и в горах снег.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами от 11 до 16 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +1°С до+6°С, днем от +6°С до +11°С.
Температура морской воды +18°С.
Волнение морской воды значительное, 3-4 балла.
Относительная влажность воздуха – 70-90%.