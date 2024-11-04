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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241104/sredstva-pvo-rossii-za-sutki-sbili-chetyre-snaryada-himars-1052755654.html
Средства ПВО России за сутки сбили четыре снаряда HIMARS
Средства ПВО России за сутки сбили четыре снаряда HIMARS
Sputnik Абхазия
Потери ВСУ за сутки на разных направлениях составили до 1375 военных, следует из сводки Минобороны. 04.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-04T17:26+0300
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СУХУМ, 4 ноя – Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили четыре реактивных снаряда HIMARS американского производства, сообщает Минобороны России.Ведомство сообщает, что оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики и нефтеперерабатывающему заводу, используемым для обеспечения ВСУ, цехам производства и месту хранения безэкипажных катеров, скоплениям живой силы и военной техники противника в 132 районах.Всего с начала СВО уничтожены: 647 самолетов, 283 вертолета, 35258 БПЛА, 585 ЗРК, 19038 танков и других боевых бронированных машин, 1484 боевые машины РСЗО, 17295 орудий полевой артиллерии и минометов, 27972 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241103/rossiyskie-voyska-osvobodili-vishnevoe-v-dnr-1052740704.html
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новости, россия, украина, министерство обороны рф
новости, россия, украина, министерство обороны рф

Средства ПВО России за сутки сбили четыре снаряда HIMARS

17:26 04.11.2024 (обновлено: 17:55 04.11.2024)
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкНовый зенитный ракетный полк создан в Брестской области
Новый зенитный ракетный полк создан в Брестской области - Sputnik Абхазия, 1920, 04.11.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
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Потери ВСУ за сутки на разных направлениях составили до 1375 военных, следует из сводки Минобороны.
СУХУМ, 4 ноя – Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили четыре реактивных снаряда HIMARS американского производства, сообщает Минобороны России.
Также были сбиты управляемая авиационная бомба Hammer и 42 украинских беспилотника.
Ведомство сообщает, что оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики и нефтеперерабатывающему заводу, используемым для обеспечения ВСУ, цехам производства и месту хранения безэкипажных катеров, скоплениям живой силы и военной техники противника в 132 районах.
Всего с начала СВО уничтожены: 647 самолетов, 283 вертолета, 35258 БПЛА, 585 ЗРК, 19038 танков и других боевых бронированных машин, 1484 боевые машины РСЗО, 17295 орудий полевой артиллерии и минометов, 27972 единицы специальной военной автомобильной техники.
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