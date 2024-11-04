https://sputnik-abkhazia.ru/20241104/sredstva-pvo-rossii-za-sutki-sbili-chetyre-snaryada-himars-1052755654.html

Средства ПВО России за сутки сбили четыре снаряда HIMARS

Средства ПВО России за сутки сбили четыре снаряда HIMARS

Sputnik Абхазия

Потери ВСУ за сутки на разных направлениях составили до 1375 военных, следует из сводки Минобороны. 04.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-04T17:26+0300

2024-11-04T17:26+0300

2024-11-04T17:55+0300

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СУХУМ, 4 ноя – Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили четыре реактивных снаряда HIMARS американского производства, сообщает Минобороны России.Ведомство сообщает, что оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики и нефтеперерабатывающему заводу, используемым для обеспечения ВСУ, цехам производства и месту хранения безэкипажных катеров, скоплениям живой силы и военной техники противника в 132 районах.Всего с начала СВО уничтожены: 647 самолетов, 283 вертолета, 35258 БПЛА, 585 ЗРК, 19038 танков и других боевых бронированных машин, 1484 боевые машины РСЗО, 17295 орудий полевой артиллерии и минометов, 27972 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241103/rossiyskie-voyska-osvobodili-vishnevoe-v-dnr-1052740704.html

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