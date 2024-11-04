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Средства ПВО России за сутки сбили четыре снаряда HIMARS
Средства ПВО России за сутки сбили четыре снаряда HIMARS
Sputnik Абхазия
Потери ВСУ за сутки на разных направлениях составили до 1375 военных, следует из сводки Минобороны. 04.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-04T17:26+0300
2024-11-04T17:26+0300
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СУХУМ, 4 ноя – Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили четыре реактивных снаряда HIMARS американского производства, сообщает Минобороны России.Ведомство сообщает, что оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики и нефтеперерабатывающему заводу, используемым для обеспечения ВСУ, цехам производства и месту хранения безэкипажных катеров, скоплениям живой силы и военной техники противника в 132 районах.Всего с начала СВО уничтожены: 647 самолетов, 283 вертолета, 35258 БПЛА, 585 ЗРК, 19038 танков и других боевых бронированных машин, 1484 боевые машины РСЗО, 17295 орудий полевой артиллерии и минометов, 27972 единицы специальной военной автомобильной техники.
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Средства ПВО России за сутки сбили четыре снаряда HIMARS
17:26 04.11.2024 (обновлено: 17:55 04.11.2024)
Потери ВСУ за сутки на разных направлениях составили до 1375 военных, следует из сводки Минобороны.
СУХУМ, 4 ноя – Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили четыре реактивных снаряда HIMARS американского производства, сообщает Минобороны России.
Также были сбиты управляемая авиационная бомба Hammer и 42 украинских беспилотника.
Ведомство сообщает, что оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики и нефтеперерабатывающему заводу, используемым для обеспечения ВСУ, цехам производства и месту хранения безэкипажных катеров, скоплениям живой силы и военной техники противника в 132 районах.
Всего с начала СВО уничтожены: 647 самолетов, 283 вертолета, 35258 БПЛА, 585 ЗРК, 19038 танков и других боевых бронированных машин, 1484 боевые машины РСЗО, 17295 орудий полевой артиллерии и минометов, 27972 единицы специальной военной автомобильной техники.