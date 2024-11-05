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Харитон Агрба завоевал пояс чемпиона мира IBA

Харитон Агрба завоевал пояс чемпиона мира IBA

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 5 ноя – Sputnik. Боксер Харитон Агрба завоевал пояс чемпиона мира IBA в весе до 67 килограммов и стал претендентом на титул WBA в первом полусреднем... 05.11.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 5 ноя – Sputnik. Боксер Харитон Агрба завоевал пояс чемпиона мира IBA в весе до 67 килограммов и стал претендентом на титул WBA в первом полусреднем весе.Агрба одержал победу над аргентинцем Габриэлем Росой, на счету которого 27 побед, 20 из которых — нокаутом. Единогласным решением судей Харитон Агрба выиграл по очкам.По словам Харитона, он нацелен на активную работу, чтобы завоевывать новые пояса. "На данный момент это был мой самый сложный соперник в профессиональном боксе. И я понял, что могу еще больше прибавлять, расти. Есть над чем работать, сделать работу над ошибками и в следующий раз выйти еще сильнее", – поделился впечатлениями после боя Агрба.

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