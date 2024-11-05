https://sputnik-abkhazia.ru/20241105/prazdnik-urozhaya-i-edinstva-kak-v-abkhazii-proshel-festival-amshen-1052767994.html

Праздник урожая и единства: как в Абхазии прошел фестиваль "Амшен"

Праздник урожая и единства: как в Абхазии прошел фестиваль "Амшен"

Sputnik Абхазия

Традиционный армянский праздник урожая "Амшен" отметили в селе Пшап Гулрыпшского района. 05.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-05T17:38+0300

2024-11-05T17:38+0300

2024-11-05T18:20+0300

в абхазии

абхазия

армяне

гулрыпшский район

общество

культура

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О том, как прошло празднество и почему оно имеет большое значение для амшенских армян, читайте в материале Sputnik.Сария Кварацхелия, SputnikКаждый год амшенские армяне отмечают свой традиционный праздник в разных селах Абхазии. В 2023 году он проходил в селе Алахадзы. На этот раз Амшен вернулся к своим истокам – в село Пшап, где шесть лет назад он впервые был проведен.Каждый район Абхазии подготовил свой павильон, в котором были представлены предметы культуры и быта, а также традиционные блюда амшенских армян.Гаянэ Гаранян привезла с собой не только излюбленные армянские блюда, но и ценные семейные реликвии – люльку, сундук и печь, которые ей достались от прабабушки Маники."Мою прабабушку звали Маника, ей пришлось бежать сюда из-за ужасных событий, которые произошли в 1915 году. Мы все очень на нее похожи. Практически все, что сегодня представлено здесь – и люлька, и печка, и сундук, и другие предметы быта – все, что досталось от нее. Мы представили стенд с фотографиями наших предков, которые жили в Турции, занимались разными ремеслами, также у нас представлена живопись амшенских армян. Этой выставкой мы хотели показать быт наших предков", – поясняет Гаянэ.Армен Мегрикян из села Псырдзха Гудаутского района привез с собой кеманчу. Этот древний армянский музыкальный инструмент, по словам Армена, похож на абхазскую апхьарцу.Сам он пока не умеет играть на кеманче. Но в ближайшее время планирует учиться – "вся жизнь впереди".Праздник единстваНа праздник амшенских армян, как и каждый год, съехались гости со всей республики и из других стран. Было тесно, громко и весело.Глава Армянской абхазской общины Алик Минасян назвал "Амшен" праздником, который формирует национальную идентичность."Мы собрались для того, чтобы отметить труд тех, кто стоит у истоков наших традиций и обычаев. "Амшен" – настоящее богатство традиций и достижений армянского народа, абхазского гостеприимства и трудов тысяч граждан Абхазии, занятых в области сельского хозяйства, народного ремесла и других полезных профессий", – отметил он.Поздравил амшенских армян с праздником урожая и президент Абхазии Аслан Бжания. Он назвал фестиваль символом единства и сплоченности, данью уважения традициям и истории армян, живущих в Абхазии."Армянская община Абхазии имеет долгую и славную историю. В тяжелые времена, спасаясь от погромов, армяне нашли в Абхазии свой новый дом. Здесь они обрели не только убежище, но и братскую поддержку, чтобы вместе строить будущее, жить и развиваться. С тех пор армяне внесли неоценимый вклад в экономическое, культурное и социальное развитие нашей страны. В советские годы в Абхазии были открыты десятки армянских школ, которые стали символом роста населения и просвещения армянской общины. Это позволило армянской молодежи сохранять связь с родными корнями, не утрачивать культурное наследие. В период Отечественной войны народа Абхазии немало армян сражалось за свободу Абхазии, ставшую для них родным домом", – подчеркнул он.Праздник урожая амшенских армян “Амшен” проходит в Абхазии с 2019 года. Главная его цель – возрождение и сохранение традиций амшенских армян в Абхазии и единение народа.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241105/bzhaniya-pozdravil-uchastnikov-festivalya-armyanskoy-kultury-i-byta-amshen-1052764623.html

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