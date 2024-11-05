https://sputnik-abkhazia.ru/20241105/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-6-noyabrya-1052769356.html

Прогноз погоды в Абхазии на среду 6 ноября

Прогноз погоды в Абхазии на среду 6 ноября

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием антициклона с холодными массами воздуха. 05.11.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 5 ноя - Sputnik. В среду, 6 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление высокое.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +1°С до+6°С, днем от +10°С до +15°С.Температура морской воды +19°С.Волнение морской воды значительное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 50-70%.

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2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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погода в абхазии