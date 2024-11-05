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Прогноз погоды в Абхазии на среду 6 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на среду 6 ноября
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием антициклона с холодными массами воздуха. 05.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-05T20:40+0300
2024-11-05T20:40+0300
2024-11-05T20:42+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 5 ноя - Sputnik. В среду, 6 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление высокое.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +1°С до+6°С, днем от +10°С до +15°С.Температура морской воды +19°С.Волнение морской воды значительное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 50-70%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на среду 6 ноября
20:40 05.11.2024 (обновлено: 20:42 05.11.2024)
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием антициклона с холодными массами воздуха.
СУХУМ, 5 ноя - Sputnik. В среду, 6 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление высокое.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +1°С до+6°С, днем от +10°С до +15°С.
Температура морской воды +19°С.
Волнение морской воды значительное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 50-70%.