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Почти 140 ДТП произошло в Абхазии с начала года
Почти 140 ДТП произошло в Абхазии с начала года
Sputnik Абхазия
Основные причины аварий в республике – превышение скорости и вождение в нетрезвом виде. 06.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-06T18:36+0300
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СУХУМ, 6 ноя – Sputnik. С января по ноябрь в Абхазии произошло 139 ДТП, сообщил на плановом совещании в МВД глава ГАИ республики Дамей Авидзба. Авидзба уточнил, что за десять месяцев произошло 16 наездов на пешеходов. Он подчеркнул, что люди часто перебегают дорогу в неположенных местах, не везде есть пешеходные переходы, многие улицы слабо освещены. ГАИ будет проводить работу в этом направлении.Всего за отчетный период было зафиксировано 79 559 нарушений ПДД. На самое аварийно опасное из них, превышение скорости, приходится 31 345 случаев, рассказал Дамей Авидзба.Начальник ГАИ добавил, что с начала года на дорогах было задержано 2 123 нетрезвых водителя, 631 из них – в состоянии наркотического опьянения. Прав на полгода лишились 1760 человек, еще 363 материала направлены в суд. Они касаются тех, кто ранее был лишен прав или вообще не имел их.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241025/peshekhoda-nasmert-sbili-v-sukhume-1052656906.html
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абхазия, новости, гаи, дтп

Почти 140 ДТП произошло в Абхазии с начала года

18:36 06.11.2024
© Sputnik / Томас ТхайцукСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС - Sputnik Абхазия, 1920, 06.11.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Основные причины аварий в республике – превышение скорости и вождение в нетрезвом виде.
СУХУМ, 6 ноя – Sputnik. С января по ноябрь в Абхазии произошло 139 ДТП, сообщил на плановом совещании в МВД глава ГАИ республики Дамей Авидзба.
В авариях погибли 40 человек, еще 153 получили травмы.
Авидзба уточнил, что за десять месяцев произошло 16 наездов на пешеходов. Он подчеркнул, что люди часто перебегают дорогу в неположенных местах, не везде есть пешеходные переходы, многие улицы слабо освещены. ГАИ будет проводить работу в этом направлении.
Всего за отчетный период было зафиксировано 79 559 нарушений ПДД. На самое аварийно опасное из них, превышение скорости, приходится 31 345 случаев, рассказал Дамей Авидзба.
Машина МВД Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 25.10.2024
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Пешехода насмерть сбили в Сухуме
25 октября, 10:55
Начальник ГАИ добавил, что с начала года на дорогах было задержано 2 123 нетрезвых водителя, 631 из них – в состоянии наркотического опьянения.
Прав на полгода лишились 1760 человек, еще 363 материала направлены в суд. Они касаются тех, кто ранее был лишен прав или вообще не имел их.
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