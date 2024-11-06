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Почти 140 ДТП произошло в Абхазии с начала года

Почти 140 ДТП произошло в Абхазии с начала года

Sputnik Абхазия

Основные причины аварий в республике – превышение скорости и вождение в нетрезвом виде. 06.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-06T18:36+0300

2024-11-06T18:36+0300

2024-11-06T18:36+0300

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СУХУМ, 6 ноя – Sputnik. С января по ноябрь в Абхазии произошло 139 ДТП, сообщил на плановом совещании в МВД глава ГАИ республики Дамей Авидзба. Авидзба уточнил, что за десять месяцев произошло 16 наездов на пешеходов. Он подчеркнул, что люди часто перебегают дорогу в неположенных местах, не везде есть пешеходные переходы, многие улицы слабо освещены. ГАИ будет проводить работу в этом направлении.Всего за отчетный период было зафиксировано 79 559 нарушений ПДД. На самое аварийно опасное из них, превышение скорости, приходится 31 345 случаев, рассказал Дамей Авидзба.Начальник ГАИ добавил, что с начала года на дорогах было задержано 2 123 нетрезвых водителя, 631 из них – в состоянии наркотического опьянения. Прав на полгода лишились 1760 человек, еще 363 материала направлены в суд. Они касаются тех, кто ранее был лишен прав или вообще не имел их.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241025/peshekhoda-nasmert-sbili-v-sukhume-1052656906.html

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