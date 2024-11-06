https://sputnik-abkhazia.ru/20241106/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-7-noyabrya-1052774472.html

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 7 ноября

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 7 ноября

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием антициклона с холодными массами воздуха. 06.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-06T17:18+0300

2024-11-06T17:18+0300

2024-11-06T17:18+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 6 ноя – Sputnik. В четверг, 7 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление высокое.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +10°С до +15°С.Температура морской воды +19°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 50-70%.

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абхазия, погода в абхазии