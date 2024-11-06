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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 7 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 7 ноября
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием антициклона с холодными массами воздуха. 06.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-06T17:18+0300
2024-11-06T17:18+0300
2024-11-06T17:18+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 6 ноя – Sputnik. В четверг, 7 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление высокое.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +10°С до +15°С.Температура морской воды +19°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 50-70%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 7 ноября
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием антициклона с холодными массами воздуха.
СУХУМ, 6 ноя – Sputnik. В четверг, 7 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление высокое.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +10°С до +15°С.
Температура морской воды +19°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 50-70%.