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Российские войска освободили Максимовку и Антоновку в ДНР
Российские войска освободили Максимовку и Антоновку в ДНР
Sputnik Абхазия
За сутки Вооруженные силы Украины потеряли на разных направлениях более 1800 бойцов, следует из сводки российского оборонного ведомства. 06.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-06T17:26+0300
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СУХУМ, 6 ноя – Sputnik. Российские войска освободили населенные пункты Максимовка и Антоновка в ДНР, сообщает Министерство обороны России.Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, восемь управляемых авиационных бомб Hammer, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 23 беспилотника. Всего с начала спецоперации уничтожены: 648 самолетов, 283 вертолета, 35298 БПЛА, 585 зенитных ракетных комплексов, 19063 танка и других боевых бронированных машин, 1484 боевые машины реактивных систем залпового огня, 17368 орудий полевой артиллерии и минометов, 28010 единиц специальной военной автомобильной техники.
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россия, украина, новости, министерство обороны рф
Российские войска освободили Максимовку и Антоновку в ДНР
17:26 06.11.2024 (обновлено: 17:30 06.11.2024)
За сутки Вооруженные силы Украины потеряли на разных направлениях более 1800 бойцов, следует из сводки российского оборонного ведомства.
СУХУМ, 6 ноя – Sputnik. Российские войска освободили населенные пункты Максимовка и Антоновка в ДНР, сообщает Министерство обороны России.
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цеху производства беспилотников, объектам энергетики и топливной инфраструктуры, используемым для обеспечения ВСУ, скоплениям живой силы и военной техники противника в 146 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, восемь управляемых авиационных бомб Hammer, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 23 беспилотника.
Всего с начала спецоперации уничтожены: 648 самолетов, 283 вертолета, 35298 БПЛА, 585 зенитных ракетных комплексов, 19063 танка и других боевых бронированных машин, 1484 боевые машины реактивных систем залпового огня, 17368 орудий полевой артиллерии и минометов, 28010 единиц специальной военной автомобильной техники.