https://sputnik-abkhazia.ru/20241106/rossiyskie-voyska-osvobodili-maksimovku-i-antonovku-v-dnr-1052777523.html

Российские войска освободили Максимовку и Антоновку в ДНР

Российские войска освободили Максимовку и Антоновку в ДНР

Sputnik Абхазия

За сутки Вооруженные силы Украины потеряли на разных направлениях более 1800 бойцов, следует из сводки российского оборонного ведомства. 06.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-06T17:26+0300

2024-11-06T17:26+0300

2024-11-06T17:30+0300

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СУХУМ, 6 ноя – Sputnik. Российские войска освободили населенные пункты Максимовка и Антоновка в ДНР, сообщает Министерство обороны России.Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, восемь управляемых авиационных бомб Hammer, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 23 беспилотника. Всего с начала спецоперации уничтожены: 648 самолетов, 283 вертолета, 35298 БПЛА, 585 зенитных ракетных комплексов, 19063 танка и других боевых бронированных машин, 1484 боевые машины реактивных систем залпового огня, 17368 орудий полевой артиллерии и минометов, 28010 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241106/svo-okruzhenie-kurakhovo--moment-istiny-dlya-nato-1052769476.html

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