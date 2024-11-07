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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 8 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 8 ноября
Sputnik Абхазия
Территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием антициклона с запада. 07.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-07T21:01+0300
2024-11-07T21:01+0300
2024-11-07T21:03+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 7 ноя – Sputnik. В пятницу, 8 ноября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление 771 миллиметр ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +9°С до +14°С.Температура морской воды +18°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-90%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 8 ноября
21:01 07.11.2024 (обновлено: 21:03 07.11.2024)
Территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием антициклона с запада.
СУХУМ, 7 ноя – Sputnik. В пятницу, 8 ноября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление 771 миллиметр ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +9°С до +14°С.
Температура морской воды +18°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 2 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-90%.