https://sputnik-abkhazia.ru/20241107/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-8-noyabrya-1052790874.html

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 8 ноября

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 8 ноября

Sputnik Абхазия

Территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием антициклона с запада. 07.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-07T21:01+0300

2024-11-07T21:01+0300

2024-11-07T21:03+0300

в абхазии

погода в абхазии

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/07/1046765963_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_7e35490caf2ea8a2a5fbbebb158e1867.jpg

СУХУМ, 7 ноя – Sputnik. В пятницу, 8 ноября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление 771 миллиметр ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +9°С до +14°С.Температура морской воды +18°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-90%.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

погода в абхазии