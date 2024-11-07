https://sputnik-abkhazia.ru/20241107/stalo-izvestno-kogda-zavershitsya-stroitelstvo-konteynernogo-terminala-v-ochamchyre-1052790595.html

Стало известно, когда завершится строительство контейнерного терминала в Очамчыре

Стало известно, когда завершится строительство контейнерного терминала в Очамчыре

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 7 ноя - Sputnik. Строительство припортового контейнерного терминала в Очамчыре планируют завершить до 15 ноября. 07.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-07T20:55+0300

2024-11-07T20:55+0300

2024-11-07T20:57+0300

в абхазии

абхазия

очамчырский район

абхазия: благоустройство районов и городов

россия

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/0a/1038030443_0:138:3151:1910_1920x0_80_0_0_3310934d56c517cf13201e02e4af6843.jpg

СУХУМ, 7 ноя - Sputnik. Строительство припортового контейнерного терминала в Очамчыре планируют завершить до 15 ноября.Об этом в эфире радио Sputnik сообщил советник министра экономики Октай Хазириши.Строительство осуществляется на средства инвестпрограммы льготного кредитования, которую Абхазия реализует совместно с Россией.Зарубежные операторы контейнерных перевозок проявляют интерес к строящемуся в очамчырском порту терминалу, добавил Хазириши."Дальше у нас заключены контракты с компаниями-операторами контейнерных перевозок. Сейчас идет работа в этом направлении. Проявляют большой интерес зарубежные компании к этой инфраструктурной возможности. Сейчас задача номер один — ввести объект в эксплуатацию. Наши партнеры ждут этого. Дальше уже непосредственно начнется перевозка грузов, перевозка контейнеров. У нас уже укомплектованы кадры", — сказал он.Площадка длиной 250 и шириной 500 метров, оборудованная железнодорожными путями и всем необходимым для выгрузки вагонов, создается для накопления судовых партий. Она рассчитана на единовременное хранение 1200 контейнеров.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241107/khazirishi-o-zavershayuschey-stadii-stroitelstva-portovogo-konteynernogo-terminala-v-abkhazii--1052783181.html

абхазия

очамчырский район

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, очамчырский район, абхазия: благоустройство районов и городов, россия