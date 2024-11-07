https://sputnik-abkhazia.ru/20241107/stalo-izvestno-kogda-zavershitsya-stroitelstvo-konteynernogo-terminala-v-ochamchyre-1052790595.html
Стало известно, когда завершится строительство контейнерного терминала в Очамчыре
Стало известно, когда завершится строительство контейнерного терминала в Очамчыре
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 7 ноя - Sputnik. Строительство припортового контейнерного терминала в Очамчыре планируют завершить до 15 ноября. 07.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-07T20:55+0300
2024-11-07T20:55+0300
2024-11-07T20:57+0300
в абхазии
абхазия
очамчырский район
абхазия: благоустройство районов и городов
россия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/0a/1038030443_0:138:3151:1910_1920x0_80_0_0_3310934d56c517cf13201e02e4af6843.jpg
СУХУМ, 7 ноя - Sputnik. Строительство припортового контейнерного терминала в Очамчыре планируют завершить до 15 ноября.Об этом в эфире радио Sputnik сообщил советник министра экономики Октай Хазириши.Строительство осуществляется на средства инвестпрограммы льготного кредитования, которую Абхазия реализует совместно с Россией.Зарубежные операторы контейнерных перевозок проявляют интерес к строящемуся в очамчырском порту терминалу, добавил Хазириши."Дальше у нас заключены контракты с компаниями-операторами контейнерных перевозок. Сейчас идет работа в этом направлении. Проявляют большой интерес зарубежные компании к этой инфраструктурной возможности. Сейчас задача номер один — ввести объект в эксплуатацию. Наши партнеры ждут этого. Дальше уже непосредственно начнется перевозка грузов, перевозка контейнеров. У нас уже укомплектованы кадры", — сказал он.Площадка длиной 250 и шириной 500 метров, оборудованная железнодорожными путями и всем необходимым для выгрузки вагонов, создается для накопления судовых партий. Она рассчитана на единовременное хранение 1200 контейнеров.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241107/khazirishi-o-zavershayuschey-stadii-stroitelstva-portovogo-konteynernogo-terminala-v-abkhazii--1052783181.html
абхазия
очамчырский район
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/0a/1038030443_211:0:2940:2047_1920x0_80_0_0_bd3751192ade45842f6bbb0c7103266f.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, очамчырский район, абхазия: благоустройство районов и городов, россия
абхазия, очамчырский район, абхазия: благоустройство районов и городов, россия
СУХУМ, 7 ноя - Sputnik. Строительство припортового контейнерного терминала в Очамчыре планируют завершить до 15 ноября.
Об этом в эфире радио Sputnik сообщил советник министра экономики Октай Хазириши.
"Проведение работ находится на заключительной стадии. Можно сказать, что уже осталось залить около 350 кубометров бетона и обустроить периметр ограждения. Осталось врезать один стрелочный перевод в главный путь", — отметил Хазириши.
Строительство осуществляется на средства инвестпрограммы льготного кредитования, которую Абхазия реализует совместно с Россией.
Зарубежные операторы контейнерных перевозок проявляют интерес к строящемуся в очамчырском порту терминалу, добавил Хазириши.
"Дальше у нас заключены контракты с компаниями-операторами контейнерных перевозок. Сейчас идет работа в этом направлении. Проявляют большой интерес зарубежные компании к этой инфраструктурной возможности. Сейчас задача номер один — ввести объект в эксплуатацию. Наши партнеры ждут этого. Дальше уже непосредственно начнется перевозка грузов, перевозка контейнеров. У нас уже укомплектованы кадры", — сказал он.
Площадка длиной 250 и шириной 500 метров, оборудованная железнодорожными путями и всем необходимым для выгрузки вагонов, создается для накопления судовых партий. Она рассчитана на единовременное хранение 1200 контейнеров.