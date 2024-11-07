https://sputnik-abkhazia.ru/20241107/takie-obstoyatelstva-ob-uchastii-abkhazskikh-medikov-v-natsionalnom-kongresse--1052784682.html

Такие обстоятельства: об участии абхазских медиков в Национальном конгрессе

Такие обстоятельства: об участии абхазских медиков в Национальном конгрессе

Sputnik Абхазия

Участники конгресса "Национальное здравоохранение - 2024" от Абхазии в эфире радио Sputnik рассказали, какой опыт пригодится им в работе в республике, как... 07.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-07T17:50+0300

2024-11-07T17:50+0300

2024-11-07T18:10+0300

радио

подкасты

такие обстоятельства

россия

абхазия

медицина

здравоохранение

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0b/07/1052784759_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_1fae2db83a2e3aba778ad3a83bb81886.jpg

Такие обстоятельства: об участии абхазских медиков в конгрессе "Национальное здравоохранение-2024" Sputnik Абхазия Такие обстоятельства: об участии абхазских медиков в конгрессе "Национальное здравоохранение-2024"

Национальный конгресс с международным участием "Национальное здравоохранение - 2024" прошел в Москве. Площадка объединила лидеров в сфере здравоохранения, представителей государства, бизнеса и общества со всего мира. Абхазскую делегацию возглавлял министр здравоохранения, также в нее вошли помощник министра Алиса Матуа, главный врач Сухумской инфекционной больницы Астамур Гуния и исполняющий обязанности главврача Республиканской больницы Эрик Хатхва. О том, как их встретили российские коллеги, чему удалось научиться и как новый опыт планируют использовать в республике, слушайте в подкасте.

россия

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, такие обстоятельства, россия, абхазия, медицина, здравоохранение, аудио