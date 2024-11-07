https://sputnik-abkhazia.ru/20241107/takie-obstoyatelstva-ob-uchastii-abkhazskikh-medikov-v-natsionalnom-kongresse--1052784682.html
Такие обстоятельства: об участии абхазских медиков в Национальном конгрессе
Такие обстоятельства: об участии абхазских медиков в Национальном конгрессе
Sputnik Абхазия
Участники конгресса "Национальное здравоохранение - 2024" от Абхазии в эфире радио Sputnik рассказали, какой опыт пригодится им в работе в республике, как... 07.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-07T17:50+0300
2024-11-07T17:50+0300
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Такие обстоятельства: об участии абхазских медиков в конгрессе "Национальное здравоохранение-2024"
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: об участии абхазских медиков в конгрессе "Национальное здравоохранение-2024"
Национальный конгресс с международным участием "Национальное здравоохранение - 2024" прошел в Москве. Площадка объединила лидеров в сфере здравоохранения, представителей государства, бизнеса и общества со всего мира. Абхазскую делегацию возглавлял министр здравоохранения, также в нее вошли помощник министра Алиса Матуа, главный врач Сухумской инфекционной больницы Астамур Гуния и исполняющий обязанности главврача Республиканской больницы Эрик Хатхва. О том, как их встретили российские коллеги, чему удалось научиться и как новый опыт планируют использовать в республике, слушайте в подкасте.
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подкасты, такие обстоятельства, россия, абхазия, медицина, здравоохранение, аудио
подкасты, такие обстоятельства, россия, абхазия, медицина, здравоохранение, аудио
Такие обстоятельства: об участии абхазских медиков в Национальном конгрессе
17:50 07.11.2024 (обновлено: 18:10 07.11.2024)
Участники конгресса "Национальное здравоохранение - 2024" от Абхазии в эфире радио Sputnik рассказали, какой опыт пригодится им в работе в республике, как важно знакомиться врачам с передовыми технологиями и как их встречали российские коллеги.
Национальный конгресс с международным участием "Национальное здравоохранение - 2024" прошел в Москве. Площадка объединила лидеров в сфере здравоохранения, представителей государства, бизнеса и общества со всего мира. Абхазскую делегацию возглавлял министр здравоохранения, также в нее вошли помощник министра Алиса Матуа, главный врач Сухумской инфекционной больницы Астамур Гуния и исполняющий обязанности главврача Республиканской больницы Эрик Хатхва.
О том, как их встретили российские коллеги, чему удалось научиться и как новый опыт планируют использовать в республике, слушайте в подкасте
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