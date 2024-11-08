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Аслан Бжания поздравил сотрудников МВД с Днем милиции
Аслан Бжания поздравил сотрудников МВД с Днем милиции
Sputnik Абхазия
В торжественном мероприятии, приуроченном ко Дню милиции, принимали участие глава государства Аслан Бжания, министр внутренних дел Роберт Киут, секретарь... 08.11.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 8 ноя – Sputnik. Президент Аслан Бжания поздравил сотрудников милиции с профессиональным праздником, сообщает "Апсны.Иахьа".Он отметил важность их работы по обеспечению безопасности граждан и стабильности в обществе и подчеркнул, что руководство страны уделяет особое внимание обеспечению работников органов внутренних дел.Бжания пожелал сотрудникам милиции крепкого здоровья, успехов в службе, а их семьям мира и благополучия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241106/bolee-500-obscheugolovnykh-prestupleniy-sovershili-v-abkhazii-s-nachala-goda-1052774155.html
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аслан бжания, новости, абхазия
аслан бжания, новости, абхазия

Аслан Бжания поздравил сотрудников МВД с Днем милиции

12:13 08.11.2024 (обновлено: 13:30 08.11.2024)
© Sputnik / Томас ТхайцукАслан Бжания
Аслан Бжания - Sputnik Абхазия, 1920, 08.11.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
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В торжественном мероприятии, приуроченном ко Дню милиции, принимали участие глава государства Аслан Бжания, министр внутренних дел Роберт Киут, секретарь Совбеза Рауль Лолуа, председатель СГБ Дмитрий Кучуберия и председатель ГТК Отар Хеция.
СУХУМ, 8 ноя – Sputnik. Президент Аслан Бжания поздравил сотрудников милиции с профессиональным праздником, сообщает "Апсны.Иахьа".
Он отметил важность их работы по обеспечению безопасности граждан и стабильности в обществе и подчеркнул, что руководство страны уделяет особое внимание обеспечению работников органов внутренних дел.

"За несколько лет удалось приобрести для работы подразделений МВД около 200 автомобилей, более полутора тысяч единиц необходимых спецсредств, 12,5 тысячи комплектов обмундирования. Заработная плата защитников правопорядка увеличена более чем на 100%. Мы и дальше продолжим оказывать вам всестороннюю поддержку", – подчеркнул он.

Бжания пожелал сотрудникам милиции крепкого здоровья, успехов в службе, а их семьям мира и благополучия.
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