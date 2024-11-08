Аслан Бжания поздравил сотрудников МВД с Днем милиции

"За несколько лет удалось приобрести для работы подразделений МВД около 200 автомобилей, более полутора тысяч единиц необходимых спецсредств, 12,5 тысячи комплектов обмундирования. Заработная плата защитников правопорядка увеличена более чем на 100%. Мы и дальше продолжим оказывать вам всестороннюю поддержку", – подчеркнул он.