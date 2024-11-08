https://sputnik-abkhazia.ru/20241108/kto-potryasayuschie-itogi-kurskoy-avantyury-vsu-1052787484.html

КТО: потрясающие итоги курской авантюры ВСУ

КТО: потрясающие итоги курской авантюры ВСУ

Sputnik Абхазия

Александр Хроленко, военный обозреватель 08.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-08T09:00+0300

2024-11-08T09:00+0300

2024-11-08T09:00+0300

военная спецоперация рф в донбассе

аналитика

россия

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украина

курская область

нато

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Александр Хроленко, военный обозревательКурскую авантюру киевского режима можно сравнить лишь с провальной десантной операцией ВСУ в Крынках, на левом берегу Днепра. Однако эпический масштаб курской катастрофы затмевает все прошлые неудачи украинской армии и наиболее безрассудные расходы США и НАТО в военных авантюрах последних десятилетий.Российские войска успешно ведут наступательные действия близ населенных пунктов Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановка, Плехово, и за минувшие сутки нанесли поражение формированиям десяти бригад ВСУ. Эффективной "демилитаризации" противника содействуют тяжелые огнеметные системы, армейская авиация.За три месяца в Курской области уничтожено более 30 тысяч украинских боевиков и западных "добровольцев", а также 184 танка, 222 БМП и БТР, 1088 других боевых бронемашин, 300 артустановок и РСЗО. Жизни 30 тысяч бандеровцев на Западе практически ничего не стоят. А вот количество безрезультатно сожженной в Курской области боевой техники – на сумму более 10 млрд долларов – потрясло поставщиков из США и НАТО. Огромные ресурсы Запада потрачены даже не впустую – с отрицательным эффектом, если учитывать обвал фронта ВСУ в Донбассе.Последним "вкладом" уходящей администрации Белого дома в курскую авантюру ВСУ стали две сотни БТР Stryker, предназначенных для "отражения натиска войск Северной Кореи". Заметим, несколько десятков таких бронетранспортеров уже сгорели на украинском ТВД, а слухи о присутствии в Курской области многотысячного войскового контингента КНДР сильно преувеличены. С другой стороны, растущее присутствие иностранных подразделений ВСУ (наемников) в зонах КТО и СВО ведет к росту потерь НАТО, создает предпосылки расширения географии боевых действий (до межконтинентальных).Прокси-стратеги под прицелом МБРЗапад изначально пытался получить от курской авантюры ВСУ значительные дивиденды – политические и оперативно-стратегические. Судя по безнадежной для бандеровцев обстановке в приграничных районах Курской и Сумской областей, а также по итогам президентских выборов США, планы западных политиков и стратегов не выдержали встречи с суровой реальностью. Три месяца спустя провал очевиден, упорство ВСУ и НАТО в "курской стратегии" самоубийственно, правильные выводы не сделаны.Чрезвычайно политизированная, жестокая и бессмысленная операция на Курском направлении продолжается так, будто Украина имеет неисчерпаемые мобилизационные ресурсы, а страны Запада располагают избыточными арсеналами, и не находятся под постоянным прицелом термоядерных "Ярсов", "Сарматов", в зоне действия "Посейдонов". Более того, в Киеве 6 ноября открылось представительство НАТО. Это – новый шаг Украины и Североатлантического альянса к краю пропасти. Координировать взаимодействие НАТО с киевским режимом будет Патрик Тернер – экс-помощник Йенса Столтенберга по операциям, оборонной политике и планированию. Все новое – хорошо забытое старое.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 5 ноября напомнил прокси-стратегам Пентагона и альянса: "В случае агрессивных действий НАТО либо отдельных государств-членов против нашей страны будут приняты адекватные ответные меры в полном соответствии с закрепленным в Уставе ООН суверенным правом России на самооборону и использование любых средств для обеспечения своей безопасности. И никому не отсидеться ни за Атлантическим океаном, ни за Ла-Маншем".Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

https://sputnik-abkhazia.ru/20241107/rossiyskie-voyska-osvobodili-naselennyy-punkt-kremennaya-balka-dnr-1052787069.html

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