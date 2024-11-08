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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241108/kto-potryasayuschie-itogi-kurskoy-avantyury-vsu-1052787484.html
КТО: потрясающие итоги курской авантюры ВСУ
КТО: потрясающие итоги курской авантюры ВСУ
Sputnik Абхазия
Александр Хроленко, военный обозреватель 08.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-08T09:00+0300
2024-11-08T09:00+0300
военная спецоперация рф в донбассе
аналитика
россия
министерство обороны рф
украина
курская область
нато
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Александр Хроленко, военный обозревательКурскую авантюру киевского режима можно сравнить лишь с провальной десантной операцией ВСУ в Крынках, на левом берегу Днепра. Однако эпический масштаб курской катастрофы затмевает все прошлые неудачи украинской армии и наиболее безрассудные расходы США и НАТО в военных авантюрах последних десятилетий.Российские войска успешно ведут наступательные действия близ населенных пунктов Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановка, Плехово, и за минувшие сутки нанесли поражение формированиям десяти бригад ВСУ. Эффективной "демилитаризации" противника содействуют тяжелые огнеметные системы, армейская авиация.За три месяца в Курской области уничтожено более 30 тысяч украинских боевиков и западных "добровольцев", а также 184 танка, 222 БМП и БТР, 1088 других боевых бронемашин, 300 артустановок и РСЗО. Жизни 30 тысяч бандеровцев на Западе практически ничего не стоят. А вот количество безрезультатно сожженной в Курской области боевой техники – на сумму более 10 млрд долларов – потрясло поставщиков из США и НАТО. Огромные ресурсы Запада потрачены даже не впустую – с отрицательным эффектом, если учитывать обвал фронта ВСУ в Донбассе.Последним "вкладом" уходящей администрации Белого дома в курскую авантюру ВСУ стали две сотни БТР Stryker, предназначенных для "отражения натиска войск Северной Кореи". Заметим, несколько десятков таких бронетранспортеров уже сгорели на украинском ТВД, а слухи о присутствии в Курской области многотысячного войскового контингента КНДР сильно преувеличены. С другой стороны, растущее присутствие иностранных подразделений ВСУ (наемников) в зонах КТО и СВО ведет к росту потерь НАТО, создает предпосылки расширения географии боевых действий (до межконтинентальных).Прокси-стратеги под прицелом МБРЗапад изначально пытался получить от курской авантюры ВСУ значительные дивиденды – политические и оперативно-стратегические. Судя по безнадежной для бандеровцев обстановке в приграничных районах Курской и Сумской областей, а также по итогам президентских выборов США, планы западных политиков и стратегов не выдержали встречи с суровой реальностью. Три месяца спустя провал очевиден, упорство ВСУ и НАТО в "курской стратегии" самоубийственно, правильные выводы не сделаны.Чрезвычайно политизированная, жестокая и бессмысленная операция на Курском направлении продолжается так, будто Украина имеет неисчерпаемые мобилизационные ресурсы, а страны Запада располагают избыточными арсеналами, и не находятся под постоянным прицелом термоядерных "Ярсов", "Сарматов", в зоне действия "Посейдонов". Более того, в Киеве 6 ноября открылось представительство НАТО. Это – новый шаг Украины и Североатлантического альянса к краю пропасти. Координировать взаимодействие НАТО с киевским режимом будет Патрик Тернер – экс-помощник Йенса Столтенберга по операциям, оборонной политике и планированию. Все новое – хорошо забытое старое.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 5 ноября напомнил прокси-стратегам Пентагона и альянса: "В случае агрессивных действий НАТО либо отдельных государств-членов против нашей страны будут приняты адекватные ответные меры в полном соответствии с закрепленным в Уставе ООН суверенным правом России на самооборону и использование любых средств для обеспечения своей безопасности. И никому не отсидеться ни за Атлантическим океаном, ни за Ла-Маншем".Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram
https://sputnik-abkhazia.ru/20241107/rossiyskie-voyska-osvobodili-naselennyy-punkt-kremennaya-balka-dnr-1052787069.html
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аналитика, россия, министерство обороны рф, украина, курская область, нато
аналитика, россия, министерство обороны рф, украина, курская область, нато

КТО: потрясающие итоги курской авантюры ВСУ

09:00 08.11.2024
© Sputnik / Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкОбслуживание бронетехники 1-й танковой армии группировки "Запад"
Обслуживание бронетехники 1-й танковой армии группировки Запад - Sputnik Абхазия, 1920, 08.11.2024
© Sputnik / Сергей Бобылев
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Александр Хроленко, военный обозреватель
Курскую авантюру киевского режима можно сравнить лишь с провальной десантной операцией ВСУ в Крынках, на левом берегу Днепра. Однако эпический масштаб курской катастрофы затмевает все прошлые неудачи украинской армии и наиболее безрассудные расходы США и НАТО в военных авантюрах последних десятилетий.
По информации Минобороны РФ, в приграничных районах Курской области подразделения Воздушно-десантных войск из состава "Северной" группировки войск "при поддержке огня артиллерии продолжили улучшение положения по переднему краю и штурмом овладели крупным опорным пунктом ВСУ в одной из лесопосадок в Суджанском районе Курской области". Ведомством представлено видео.
Российские войска успешно ведут наступательные действия близ населенных пунктов Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановка, Плехово, и за минувшие сутки нанесли поражение формированиям десяти бригад ВСУ. Эффективной "демилитаризации" противника содействуют тяжелые огнеметные системы, армейская авиация.
За три месяца в Курской области уничтожено более 30 тысяч украинских боевиков и западных "добровольцев", а также 184 танка, 222 БМП и БТР, 1088 других боевых бронемашин, 300 артустановок и РСЗО. Жизни 30 тысяч бандеровцев на Западе практически ничего не стоят. А вот количество безрезультатно сожженной в Курской области боевой техники – на сумму более 10 млрд долларов – потрясло поставщиков из США и НАТО. Огромные ресурсы Запада потрачены даже не впустую – с отрицательным эффектом, если учитывать обвал фронта ВСУ в Донбассе.
Последним "вкладом" уходящей администрации Белого дома в курскую авантюру ВСУ стали две сотни БТР Stryker, предназначенных для "отражения натиска войск Северной Кореи". Заметим, несколько десятков таких бронетранспортеров уже сгорели на украинском ТВД, а слухи о присутствии в Курской области многотысячного войскового контингента КНДР сильно преувеличены. С другой стороны, растущее присутствие иностранных подразделений ВСУ (наемников) в зонах КТО и СВО ведет к росту потерь НАТО, создает предпосылки расширения географии боевых действий (до межконтинентальных).
Боевая работа расчетов буксируемых гаубиц Д-30 ЦВО в зоне проведения СВО - Sputnik Абхазия, 1920, 07.11.2024
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Вчера, 15:00

Прокси-стратеги под прицелом МБР

Запад изначально пытался получить от курской авантюры ВСУ значительные дивиденды – политические и оперативно-стратегические. Судя по безнадежной для бандеровцев обстановке в приграничных районах Курской и Сумской областей, а также по итогам президентских выборов США, планы западных политиков и стратегов не выдержали встречи с суровой реальностью. Три месяца спустя провал очевиден, упорство ВСУ и НАТО в "курской стратегии" самоубийственно, правильные выводы не сделаны.
Польский военный аналитик Конрад Музык в издании Bloomberg отметил: "У вас могут быть очень хорошо развитые и укрепленные оборонительные позиции, но если у вас нет войск, которые бы их обслуживали, они бесполезны". Действительно, нехватка живой силы ВСУ в Курской области критична, резервы ранее уничтожены. При этом бандеровский режим более всего ужасает вероятность отступления недобитых украинских бригад из приграничных районов РФ.
Чрезвычайно политизированная, жестокая и бессмысленная операция на Курском направлении продолжается так, будто Украина имеет неисчерпаемые мобилизационные ресурсы, а страны Запада располагают избыточными арсеналами, и не находятся под постоянным прицелом термоядерных "Ярсов", "Сарматов", в зоне действия "Посейдонов". Более того, в Киеве 6 ноября открылось представительство НАТО. Это – новый шаг Украины и Североатлантического альянса к краю пропасти. Координировать взаимодействие НАТО с киевским режимом будет Патрик Тернер – экс-помощник Йенса Столтенберга по операциям, оборонной политике и планированию. Все новое – хорошо забытое старое.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 5 ноября напомнил прокси-стратегам Пентагона и альянса: "В случае агрессивных действий НАТО либо отдельных государств-членов против нашей страны будут приняты адекватные ответные меры в полном соответствии с закрепленным в Уставе ООН суверенным правом России на самооборону и использование любых средств для обеспечения своей безопасности. И никому не отсидеться ни за Атлантическим океаном, ни за Ла-Маншем".
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