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Почти 50 украинских военных сдались в российский плен за неделю
Почти 50 украинских военных сдались в российский плен за неделю
Sputnik Абхазия
За неделю в зоне спецоперации Киев потерял более 14 тысяч военнослужащих, следует из сводки Минобороны. 08.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-08T13:50+0300
2024-11-08T13:50+0300
2024-11-08T13:55+0300
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СУХУМ, 8 ноя – Sputnik. За период со 2 по 8 ноября 2024 года на линии боевого соприкосновения сдались в плен 47 украинских военнослужащих, сообщает Минобороны России.Ведомство подвело итоги деятельности ВС России в зоне спецоперации за прошедшую неделю.Российские войска также нанесли 38 групповых высокоточных ударов по предприятиям ВПК, объектам энергетики, использовавшимся для обеспечения ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров и ударных БПЛА, арсеналам и складам боеприпасов и горючего, пунктам временной дислокации наемников и подразделений ВСУ.Средствами ПВО в течение недели были сбиты украинский самолет МиГ-29, восемь ракет ATACMS и 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, 17 управляемых авиационных бомб Hammer и 290 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Всего с начала проведения СВО уничтожены: 648 самолетов, 283 вертолета, 35409 беспилотных летательных аппаратов, 585 ЗРК, 19141 танк и других боевых бронированных машин, 1486 боевых машин реактивных систем залпового огня, 17488 орудий полевой артиллерии и минометов, 28100 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241108/kto-potryasayuschie-itogi-kurskoy-avantyury-vsu-1052787484.html
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новости, россия, украина, донбасс, министерство обороны рф
Почти 50 украинских военных сдались в российский плен за неделю
13:50 08.11.2024 (обновлено: 13:55 08.11.2024)
За неделю в зоне спецоперации Киев потерял более 14 тысяч военнослужащих, следует из сводки Минобороны.
СУХУМ, 8 ноя – Sputnik. За период со 2 по 8 ноября 2024 года на линии боевого соприкосновения сдались в плен 47 украинских военнослужащих, сообщает Минобороны России.
Ведомство подвело итоги деятельности ВС России в зоне спецоперации за прошедшую неделю.
Так, за указанный период были освобождены населенные пункты Кураховка, Вишневое, Максимовка, Антоновка и Кременная Балка в Донецкой Народной Республике, Першотравневое в Харьковской области.
Российские войска также нанесли 38 групповых высокоточных ударов по предприятиям ВПК, объектам энергетики, использовавшимся для обеспечения ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров и ударных БПЛА, арсеналам и складам боеприпасов и горючего, пунктам временной дислокации наемников и подразделений ВСУ.
Средствами ПВО в течение недели были сбиты украинский самолет МиГ-29, восемь ракет ATACMS и 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, 17 управляемых авиационных бомб Hammer и 290 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала проведения СВО уничтожены: 648 самолетов, 283 вертолета, 35409 беспилотных летательных аппаратов, 585 ЗРК, 19141 танк и других боевых бронированных машин, 1486 боевых машин реактивных систем залпового огня, 17488 орудий полевой артиллерии и минометов, 28100 единиц специальной военной автомобильной техники.