https://sputnik-abkhazia.ru/20241108/pozhar-proizoshel-v-zdanii-soi-1052798635.html

Пожар произошел в здании СОИ

Пожар произошел в здании СОИ

Sputnik Абхазия

Пламенем были охвачены второй и третий этажи нефункционирующего крыла здания, под угрозой была и функционирующая часть. 08.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-08T13:27+0300

2024-11-08T13:27+0300

2024-11-08T13:29+0300

в абхазии

абхазия

новости

пожар

мчс абхазии

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0a/0e/1031102150_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_2c248be3f9c2f59712a7ff6550743095.jpg

СУХУМ, 8 ноя – Sputnik. Пожар произошел в СОИ утром в пятницу, сообщает МЧС Абхазии. Огонь локализовали силами двух пожарных расчетов и одного спасательного отделения.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241105/restoran-sgorel-v-sukhume-1052758930.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, пожар, мчс абхазии