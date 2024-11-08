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Пожар произошел в здании СОИ
Пожар произошел в здании СОИ
Sputnik Абхазия
Пламенем были охвачены второй и третий этажи нефункционирующего крыла здания, под угрозой была и функционирующая часть. 08.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-08T13:27+0300
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СУХУМ, 8 ноя – Sputnik. Пожар произошел в СОИ утром в пятницу, сообщает МЧС Абхазии. Огонь локализовали силами двух пожарных расчетов и одного спасательного отделения.
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абхазия, новости, пожар, мчс абхазии
Пожар произошел в здании СОИ
13:27 08.11.2024 (обновлено: 13:29 08.11.2024)
Пламенем были охвачены второй и третий этажи нефункционирующего крыла здания, под угрозой была и функционирующая часть.
СУХУМ, 8 ноя – Sputnik. Пожар произошел в СОИ утром в пятницу, сообщает МЧС Абхазии.
Звонок о возгорании поступил в шесть часов утра. К моменту приезда пожарных огонь охватил второй и третий этажи нефункционирующей части здания. Если бы загорелась кровля, пострадало бы и функционирующее крыло.
Огонь локализовали силами двух пожарных расчетов и одного спасательного отделения.