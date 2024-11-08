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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 9 и 10 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 9 и 10 ноября
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного давления. 08.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-08T13:11+0300
2024-11-08T13:11+0300
2024-11-08T13:30+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 8 ноя – Sputnik. В выходные дни, 9 и 10 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление высокое, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +4°С до +9°С, днем от +12°Сдо +17°С.Температура морской воды +18°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 50-70%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 9 и 10 ноября
13:11 08.11.2024 (обновлено: 13:30 08.11.2024)
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного давления.
СУХУМ, 8 ноя – Sputnik. В выходные дни, 9 и 10 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление высокое, нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +4°С до +9°С, днем от +12°Сдо +17°С.
Температура морской воды +18°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 50-70%.