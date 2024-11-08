https://sputnik-abkhazia.ru/20241108/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-9-i-10-noyabrya-1052798357.html

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 9 и 10 ноября

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 9 и 10 ноября

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного давления. 08.11.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 8 ноя – Sputnik. В выходные дни, 9 и 10 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление высокое, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +4°С до +9°С, днем от +12°Сдо +17°С.Температура морской воды +18°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 50-70%.

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абхазия, погода в абхазии