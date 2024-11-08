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Силы ПВО России за ночь сбили 17 украинских дронов
Силы ПВО России за ночь сбили 17 украинских дронов
Sputnik Абхазия
С начала военной спецоперации на Украине Киев пытается атаковать объекты на российской территории с помощью беспилотников. 08.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-08T11:09+0300
2024-11-08T11:09+0300
2024-11-08T11:17+0300
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СУХУМ, 8 ноя – Sputnik. Силы ПВО за ночь уничтожили над Россией 17 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. По шесть беспилотников сбили над Воронежской и Саратовской областями, четыре – над Белгородской, еще один – над Брянской.
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Силы ПВО России за ночь сбили 17 украинских дронов
11:09 08.11.2024 (обновлено: 11:17 08.11.2024)
С начала военной спецоперации на Украине Киев пытается атаковать объекты на российской территории с помощью беспилотников.
СУХУМ, 8 ноя – Sputnik. Силы ПВО за ночь уничтожили над Россией 17 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", – говорится публикации.
По шесть беспилотников сбили над Воронежской и Саратовской областями, четыре – над Белгородской, еще один – над Брянской.