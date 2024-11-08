https://sputnik-abkhazia.ru/20241108/sily-pvo-rossii-za-noch-sbili-17-ukrainskikh-dronov-1052796016.html

Силы ПВО России за ночь сбили 17 украинских дронов

Силы ПВО России за ночь сбили 17 украинских дронов

Sputnik Абхазия

С начала военной спецоперации на Украине Киев пытается атаковать объекты на российской территории с помощью беспилотников. 08.11.2024, Sputnik Абхазия

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военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 8 ноя – Sputnik. Силы ПВО за ночь уничтожили над Россией 17 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. По шесть беспилотников сбили над Воронежской и Саратовской областями, четыре – над Белгородской, еще один – над Брянской.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241108/kto-potryasayuschie-itogi-kurskoy-avantyury-vsu-1052787484.html

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