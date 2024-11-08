https://sputnik-abkhazia.ru/20241108/zdorove-natsii-abkhazskie-mediki-ob-uchastii-v-kongresse-v-moskve-1052795675.html
Здоровье нации: абхазские медики об участии в конгрессе в Москве
Здоровье нации: абхазские медики об участии в конгрессе в Москве
Sputnik Абхазия
Делегация из Абхазии приняла участие в III Национальном конгрессе с международным участием "Национальное здравоохранение - 2024". 08.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-08T10:58+0300
2024-11-08T10:58+0300
2024-11-08T11:19+0300
в абхазии
абхазия
здравоохранение
новости
видео
мультимедиа
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0b/08/1052794483_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_65d8b42c781bf48f5629058b9a97885c.jpg
Помощник министра здравоохранения Абхазии Алиса Матуа, исполняющий обязанности главврача Республиканской больницы Эрик Хатхва и главврач Сухумской инфекционной больницы Астамур Гуния в эфире радио Sputnik рассказали об участии в медицинском конгрессе в Москве. "Первая секция, которую мы посетили, была по сердечно-сосудистым заболеваниям. Всем известно, что они по числу смертности во всем мире занимают первое место. С учетом того, что еще нужно привносить изменения в Абхазии, нам показалось, что целесообразнее посетить именно эту секцию", – рассказала в интервью Алиса Матуа. Конгресс проводится третий год подряд, он собрал более 10 тысяч медиков со всей России и из 14 стран мира. В рамках мероприятия прошло награждение победителей конкурса "Лучший врач 2024", подведены итоги по развитию системы здравоохранения России. Подробнее смотрите в видео Sputnik.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0b/08/1052794483_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_c62360b79d083cae29f98ef10bfe991a.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, здравоохранение, новости, видео, мультимедиа, видео
абхазия, здравоохранение, новости, видео, мультимедиа, видео
Здоровье нации: абхазские медики об участии в конгрессе в Москве
10:58 08.11.2024 (обновлено: 11:19 08.11.2024)
Делегация из Абхазии приняла участие в III Национальном конгрессе с международным участием "Национальное здравоохранение - 2024".
Помощник министра здравоохранения Абхазии Алиса Матуа, исполняющий обязанности главврача Республиканской больницы Эрик Хатхва и главврач Сухумской инфекционной больницы Астамур Гуния в эфире радио Sputnik рассказали об участии в медицинском конгрессе в Москве.
"Первая секция, которую мы посетили, была по сердечно-сосудистым заболеваниям. Всем известно, что они по числу смертности во всем мире занимают первое место. С учетом того, что еще нужно привносить изменения в Абхазии, нам показалось, что целесообразнее посетить именно эту секцию", – рассказала в интервью Алиса Матуа.
Конгресс проводится третий год подряд, он собрал более 10 тысяч медиков со всей России и из 14 стран мира. В рамках мероприятия прошло награждение победителей конкурса "Лучший врач 2024", подведены итоги по развитию системы здравоохранения России.
Подробнее смотрите в видео Sputnik.