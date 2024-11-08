https://sputnik-abkhazia.ru/20241108/zdorove-natsii-abkhazskie-mediki-ob-uchastii-v-kongresse-v-moskve-1052795675.html

Здоровье нации: абхазские медики об участии в конгрессе в Москве

Здоровье нации: абхазские медики об участии в конгрессе в Москве

Sputnik Абхазия

Делегация из Абхазии приняла участие в III Национальном конгрессе с международным участием "Национальное здравоохранение - 2024". 08.11.2024, Sputnik Абхазия

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Помощник министра здравоохранения Абхазии Алиса Матуа, исполняющий обязанности главврача Республиканской больницы Эрик Хатхва и главврач Сухумской инфекционной больницы Астамур Гуния в эфире радио Sputnik рассказали об участии в медицинском конгрессе в Москве. "Первая секция, которую мы посетили, была по сердечно-сосудистым заболеваниям. Всем известно, что они по числу смертности во всем мире занимают первое место. С учетом того, что еще нужно привносить изменения в Абхазии, нам показалось, что целесообразнее посетить именно эту секцию", – рассказала в интервью Алиса Матуа. Конгресс проводится третий год подряд, он собрал более 10 тысяч медиков со всей России и из 14 стран мира. В рамках мероприятия прошло награждение победителей конкурса "Лучший врач 2024", подведены итоги по развитию системы здравоохранения России. Подробнее смотрите в видео Sputnik.

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