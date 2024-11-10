https://sputnik-abkhazia.ru/20241110/bolee-250-tonn-feykhoa-prinyal-abkhazprodeksport-na-eksport-v-rossiyu-1052815255.html

Более 250 тонн фейхоа принял "Абхазпродэкспорт" на экспорт в Россию

Более 250 тонн фейхоа принял "Абхазпродэкспорт" на экспорт в Россию

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 10 ноя - Sputnik. Более 250 тонн фейхоа приняла госкомпания "Абхазпродэкспорт" у населения страны на экспорт в Россию. 10.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-10T09:45+0300

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СУХУМ, 10 ноя - Sputnik. Более 250 тонн фейхоа приняла госкомпания "Абхазпродэкспорт" у населения страны на экспорт в Россию. Об этом Sputnik рассказал гендиректор одной из компаний-экспортеров Даур Арнаут. По его словам, в 2023 году "Абхазпроэкспорт" принял всего до 200 тонн фрукта. Прием фейхоа был объявлен 7 октября.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241007/goskompaniya-abkhazprodeksport-obyavila-o-prieme-feykhoa-u-naseleniya-1052506724.html

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