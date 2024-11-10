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Более 250 тонн фейхоа принял "Абхазпродэкспорт" на экспорт в Россию
Более 250 тонн фейхоа принял "Абхазпродэкспорт" на экспорт в Россию
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 10 ноя - Sputnik. Более 250 тонн фейхоа приняла госкомпания "Абхазпродэкспорт" у населения страны на экспорт в Россию. 10.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-10T09:45+0300
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СУХУМ, 10 ноя - Sputnik. Более 250 тонн фейхоа приняла госкомпания "Абхазпродэкспорт" у населения страны на экспорт в Россию. Об этом Sputnik рассказал гендиректор одной из компаний-экспортеров Даур Арнаут. По его словам, в 2023 году "Абхазпроэкспорт" принял всего до 200 тонн фрукта. Прием фейхоа был объявлен 7 октября.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241007/goskompaniya-abkhazprodeksport-obyavila-o-prieme-feykhoa-u-naseleniya-1052506724.html
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экспорт, абхазия, россия, экономика
Более 250 тонн фейхоа принял "Абхазпродэкспорт" на экспорт в Россию
09:45 10.11.2024 (обновлено: 09:47 10.11.2024)
СУХУМ, 10 ноя - Sputnik. Более 250 тонн фейхоа приняла госкомпания "Абхазпродэкспорт" у населения страны на экспорт в Россию.
Об этом Sputnik рассказал гендиректор одной из компаний-экспортеров Даур Арнаут.
По его словам, в 2023 году "Абхазпроэкспорт" принял всего до 200 тонн фрукта.
"В этом году мы наращиваем оборот. Прием фейхоа идет очень активно. Сезон еще не закончился. Сейчас уже переключаемся на мандарины", – отметил Арнаут.
Прием фейхоа был объявлен 7 октября.