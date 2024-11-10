https://sputnik-abkhazia.ru/20241110/dopolnitelnoe-vremya-agrba-o-titule-chempiona-mira-sredi-professionalov-po-versii--iba--1052783941.html

Дополнительное время: Агрба о титуле чемпиона мира среди профессионалов по версии IBA

Дополнительное время: Агрба о титуле чемпиона мира среди профессионалов по версии IBA

Sputnik Абхазия

Харитон Агрба завоевал титул чемпиона мира среди профессионалов по версии Международной федерации бокса IBA в весовой категории до 67 кг и стал претендентом на... 10.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-10T16:11+0300

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Дополнительное время: Агрба о титуле чемпиона мира среди профессионалов по версии IBA Sputnik Абхазия Дополнительное время: Агрба о титуле чемпиона мира среди профессионалов по версии IBA

Харитон Агрба завоевал титул чемпиона мира среди профессионалов по версии Международной федерации бокса IBA в весовой категории до 67 кг и стал претендентом на титул WBA в первом полусреднем весе. Соперником Харитона был аргентинец Гарбиэль Роса, за спиной которого 27 поединков. Бой состоялся 4 ноября в Самаре и стал главным событием турнира "Ночь чемпионов IBA".Своими эмоциями после боя, о том, как тяжело далась победа, Харитон Агрба рассказал на радио Sputnik. Слушайте подкаст.

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