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Дополнительное время: Агрба о титуле чемпиона мира среди профессионалов по версии IBA
Дополнительное время: Агрба о титуле чемпиона мира среди профессионалов по версии IBA
Sputnik Абхазия
Харитон Агрба завоевал титул чемпиона мира среди профессионалов по версии Международной федерации бокса IBA в весовой категории до 67 кг и стал претендентом на... 10.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-10T16:11+0300
2024-11-10T16:11+0300
2024-11-10T16:11+0300
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Дополнительное время: Агрба о титуле чемпиона мира среди профессионалов по версии IBA
Sputnik Абхазия
Дополнительное время: Агрба о титуле чемпиона мира среди профессионалов по версии IBA
Харитон Агрба завоевал титул чемпиона мира среди профессионалов по версии Международной федерации бокса IBA в весовой категории до 67 кг и стал претендентом на титул WBA в первом полусреднем весе. Соперником Харитона был аргентинец Гарбиэль Роса, за спиной которого 27 поединков. Бой состоялся 4 ноября в Самаре и стал главным событием турнира "Ночь чемпионов IBA".Своими эмоциями после боя, о том, как тяжело далась победа, Харитон Агрба рассказал на радио Sputnik. Слушайте подкаст.
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Дополнительное время: Агрба о титуле чемпиона мира среди профессионалов по версии IBA
Харитон Агрба завоевал титул чемпиона мира среди профессионалов по версии Международной федерации бокса IBA в весовой категории до 67 кг и стал претендентом на титул WBA в первом полусреднем весе. Соперником Харитона был аргентинец Гарбиэль Роса, за спиной которого 27 поединков. Бой состоялся 4 ноября в Самаре и стал главным событием турнира "Ночь чемпионов IBA".
Своими эмоциями после боя, о том, как тяжело далась победа, Харитон Агрба рассказал на радио Sputnik.
"Восстанавливаюсь, отдыхаю. Уже настолько привык к своей работе, долго без нее не могу. Пару дней проведу время с близкими и начну тренироваться. У меня в планах приехать в Абхазию дней на 10, буду рад со всеми увидеться, пообщаться и отлично провести время", - рассказал Харитон.