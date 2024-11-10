https://sputnik-abkhazia.ru/20241110/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-11-noyabrya-1052817251.html
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 11 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 11 ноября
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного давления. 10.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-10T19:05+0300
2024-11-10T19:05+0300
2024-11-10T19:05+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 10 ноя – Sputnik. В понедельник, 11 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – высокое.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +14°С до +19°С.Температура морской воды +18°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 50-70%.
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Sputnik Абхазия
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MIA „Rossiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 11 ноября
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного давления.
СУХУМ, 10 ноя – Sputnik. В понедельник, 11 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – высокое.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +14°С до +19°С.
Температура морской воды +18°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 50-70%.