https://sputnik-abkhazia.ru/20241110/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-11-noyabrya-1052817251.html

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 11 ноября

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 11 ноября

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного давления. 10.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-10T19:05+0300

2024-11-10T19:05+0300

2024-11-10T19:05+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 10 ноя – Sputnik. В понедельник, 11 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – высокое.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +14°С до +19°С.Температура морской воды +18°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 50-70%.

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погода в абхазии