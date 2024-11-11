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Две кабельные линии вышли из строя в Сухуме
Две кабельные линии вышли из строя в Сухуме
Sputnik Абхазия
С 1 ноября в Абхазии начались веерные отключения электричества, по которым свет отключают на два часа днем и на два часа ночью. 11.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-11T21:42+0300
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СУХУМ, 11 ноя - Sputnik. Две кабельные линии в Сухуме вышли из строя, из-за чего несколько улиц столицы остались без света на несколько часов, сообщил Sputnik главный инженер СУЭС Алексей Строчан. На данный момент электрики занимаются восстановлением электроснабжения. В ближайшее время электричество будет подано, проинформировал он.
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абхазия, новости, суэс, сухум
абхазия, новости, суэс, сухум
Две кабельные линии вышли из строя в Сухуме
С 1 ноября в Абхазии начались веерные отключения электричества, по которым свет отключают на два часа днем и на два часа ночью.
СУХУМ, 11 ноя - Sputnik. Две кабельные линии в Сухуме вышли из строя, из-за чего несколько улиц столицы остались без света на несколько часов, сообщил Sputnik главный инженер СУЭС Алексей Строчан.
По его словам, подача электричества восстановлена везде, за исключением проспекта Аиааира и улицы Чачба.
На данный момент электрики занимаются восстановлением электроснабжения. В ближайшее время электричество будет подано, проинформировал он.