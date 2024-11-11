https://sputnik-abkhazia.ru/20241111/dve-kabelnye-linii-vyshli-iz-stroya-v-sukhume-1052825680.html

Две кабельные линии вышли из строя в Сухуме

Две кабельные линии вышли из строя в Сухуме

Sputnik Абхазия

С 1 ноября в Абхазии начались веерные отключения электричества, по которым свет отключают на два часа днем и на два часа ночью. 11.11.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 11 ноя - Sputnik. Две кабельные линии в Сухуме вышли из строя, из-за чего несколько улиц столицы остались без света на несколько часов, сообщил Sputnik главный инженер СУЭС Алексей Строчан. На данный момент электрики занимаются восстановлением электроснабжения. В ближайшее время электричество будет подано, проинформировал он.

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