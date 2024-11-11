https://sputnik-abkhazia.ru/20241111/ostorozhno-spoyler-komediya-odinokie-volki-i-proza--chudo-v-uschele-poskokov-tomicha-1052760538.html

"Осторожно, спойлер!": комедия "Одинокие волки" и проза "Чудо в ущелье Поскоков" Томича

"Осторожно, спойлер!": комедия "Одинокие волки" и проза "Чудо в ущелье Поскоков" Томича

Sputnik Абхазия

В новом выпуске передачи "Осторожно, спойлер!" обсуждение состоятельности дуэта Брэда Питта и Джорджа Клуни в комедии "Одинокие волки". Литературный блок... 11.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-11T09:54+0300

2024-11-11T09:54+0300

2024-11-11T09:56+0300

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"Осторожно, спойлер!": комедия "Одинокие волки" и проза "Чудо в ущелье Поскоков" Томича Sputnik Абхазия "Осторожно, спойлер!": комедия "Одинокие волки" и проза "Чудо в ущелье Поскоков" Томича

В новом выпуске передачи "Осторожно, спойлер!" обсуждение состоятельности дуэта Брэда Питта и Джорджа Клуни в комедии "Одинокие волки". Литературный блок представлен прозой "Чудо в ущелье Поскоков" хорватского писателя Анте Томича.Слушайте подкаст. "Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.

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