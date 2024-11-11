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"Осторожно, спойлер!": комедия "Одинокие волки" и проза "Чудо в ущелье Поскоков" Томича
"Осторожно, спойлер!": комедия "Одинокие волки" и проза "Чудо в ущелье Поскоков" Томича
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В новом выпуске передачи "Осторожно, спойлер!" обсуждение состоятельности дуэта Брэда Питта и Джорджа Клуни в комедии "Одинокие волки". Литературный блок... 11.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-11T09:54+0300
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"Осторожно, спойлер!": комедия "Одинокие волки" и проза "Чудо в ущелье Поскоков" Томича
Sputnik Абхазия
"Осторожно, спойлер!": комедия "Одинокие волки" и проза "Чудо в ущелье Поскоков" Томича
В новом выпуске передачи "Осторожно, спойлер!" обсуждение состоятельности дуэта Брэда Питта и Джорджа Клуни в комедии "Одинокие волки". Литературный блок представлен прозой "Чудо в ущелье Поскоков" хорватского писателя Анте Томича.Слушайте подкаст. "Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
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подкасты, абхазия, осторожно, спойлер , кино, литература, аудио
подкасты, абхазия, осторожно, спойлер , кино, литература, аудио
В новом выпуске передачи "Осторожно, спойлер!" обсуждение состоятельности дуэта Брэда Питта и Джорджа Клуни в комедии "Одинокие волки". Литературный блок представлен прозой "Чудо в ущелье Поскоков" хорватского писателя Анте Томича.
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.