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https://sputnik-abkhazia.ru/20241111/putin-pozdravil-sputnik-s-10-letiem-1052819998.html
Путин поздравил Sputnik с 10-летием
Путин поздравил Sputnik с 10-летием
Sputnik Абхазия
Бренд Sputnik был запущен медиагруппой "Россия сегодня" 10 ноября 2014 года. Сейчас Sputnik работает на 30 языках мира. 11.11.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 11 ноя - Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив информационного агентства и радио Sputnik с 10-летием со дня основания.Он подчеркнул, что все эти годы сотрудники агентства в России и за рубежом качественно, оперативно и ответственно исполняют свои профессиональные обязанности.Президент России пожелал сотрудникам Sputnik творческих успехов и всего самого доброго.
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владимир путин, россия, sputnik
владимир путин, россия, sputnik

Путин поздравил Sputnik с 10-летием

10:57 11.11.2024
© Sputnik / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел встречу с судьями Конституционного суда РФ
Президент РФ В. Путин провел встречу с судьями Конституционного суда РФ - Sputnik Абхазия, 1920, 11.11.2024
© Sputnik / Павел Бедняков
/
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Бренд Sputnik был запущен медиагруппой "Россия сегодня" 10 ноября 2014 года. Сейчас Sputnik работает на 30 языках мира.
СУХУМ, 11 ноя - Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив информационного агентства и радио Sputnik с 10-летием со дня основания.
Он подчеркнул, что все эти годы сотрудники агентства в России и за рубежом качественно, оперативно и ответственно исполняют свои профессиональные обязанности.
"Держат руку на пульсе важнейших событий, делятся с аудиторией достоверными новостями и глубокой аналитикой. Всегда опираются на проверенные, объективные факты и, подчеркну, предоставляют трибуну для людей с разными точками зрения на основные политические, экономические, общественные тенденции в России и мире", - говорится в поздравлении.
Президент России пожелал сотрудникам Sputnik творческих успехов и всего самого доброго.
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