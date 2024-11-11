https://sputnik-abkhazia.ru/20241111/putin-pozdravil-sputnik-s-10-letiem-1052819998.html

Путин поздравил Sputnik с 10-летием

Путин поздравил Sputnik с 10-летием

Sputnik Абхазия

Бренд Sputnik был запущен медиагруппой "Россия сегодня" 10 ноября 2014 года. Сейчас Sputnik работает на 30 языках мира. 11.11.2024, Sputnik Абхазия

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владимир путин

россия

sputnik

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СУХУМ, 11 ноя - Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив информационного агентства и радио Sputnik с 10-летием со дня основания.Он подчеркнул, что все эти годы сотрудники агентства в России и за рубежом качественно, оперативно и ответственно исполняют свои профессиональные обязанности.Президент России пожелал сотрудникам Sputnik творческих успехов и всего самого доброго.

россия

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владимир путин, россия, sputnik