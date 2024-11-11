https://sputnik-abkhazia.ru/20241111/shurygin-o-deystviyakh-vsu-v-kurskoy-oblasti-i-naletakh-bpla-na-regiony-rf-logika-otchayaniya-1052822227.html
Шурыгин о действиях ВСУ в Курской области и налетах БПЛА на регионы РФ: логика отчаяния
Шурыгин о действиях ВСУ в Курской области и налетах БПЛА на регионы РФ: логика отчаяния
Sputnik Абхазия
Военный эксперт Владислав Шурыгин в эфире радио Sputnik прокомментировал очередные попытки ВСУ контратаковать в Курской области и массовый налет БПЛА на... 11.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-11T13:24+0300
2024-11-11T13:24+0300
2024-11-11T16:41+0300
радио
подкасты спецоперация россии в донбассе
россия
курск
спецоперация
украина
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0b/0b/1052822337_4:0:1350:757_1920x0_80_0_0_0e93a6d4afce5173d7a1961453c7f209.jpg
Шурыгин о действиях ВСУ в Курской области и налетах БПЛА на регионы России: логика отчаяния
Sputnik Абхазия
Шурыгин о действиях ВСУ в Курской области и налетах БПЛА на регионы России: логика отчаяния
Российская ПВО утром 10 ноября сбила 70 украинских дронов, половину из них над Подмосковьем. Все это происходит на фоне контратак ВСУ под Курском, которые отбивает Российская армия. Эксперт полагает, то курская авантюра обходится Украине очень дорого. Как известно на военном языке, войти в соприкосновения с противником намного легче, чем потом попытаться разорвать соприкосновение и выйти, сказал Шурыгин. "А что касается беспилотников, то здесь все объясняется просто. Дело в том, что последние две недели над Центральной Россией была непогода, были очень такие мощные циклоны и антициклоны, была густая облачность, поэтому легкие украинские беспилотники просто не могли летать, а сейчас, когда погода наладилась, они их тут же бросили все вперед. Украина пытается поддерживать военную повестку", – отметил военный эксперт. Слушайте подкаст.
россия
курск
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0b/0b/1052822337_197:0:1206:757_1920x0_80_0_0_d2643d0e2d383177d1606bb753d10f70.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
подкасты спецоперация россии в донбассе, россия, курск, спецоперация, украина, аудио
подкасты спецоперация россии в донбассе, россия, курск, спецоперация, украина, аудио
Шурыгин о действиях ВСУ в Курской области и налетах БПЛА на регионы РФ: логика отчаяния
13:24 11.11.2024 (обновлено: 16:41 11.11.2024)
Военный эксперт Владислав Шурыгин в эфире радио Sputnik прокомментировал очередные попытки ВСУ контратаковать в Курской области и массовый налет БПЛА на российские регионы.
Российская ПВО утром 10 ноября сбила 70 украинских дронов, половину из них над Подмосковьем. Все это происходит на фоне контратак ВСУ под Курском, которые отбивает Российская армия.
"Надо понимать, что мы уже два дня как ведем достаточно активные боевые действия, пытаясь разрубить оставшиеся занятые Украиной территории на отдельные сегменты. Соответственно, их попытки контратаковать – это такая классическая схема, при которой как бы пытаются противника раздернуть. Они пытаются нас раздергивать при том, что в общем каких-то особых успехов при этом не достигают", – сказал Шурыгин в эфире радио Sputnik.
Эксперт полагает, то курская авантюра обходится Украине очень дорого. Как известно на военном языке, войти в соприкосновения с противником намного легче, чем потом попытаться разорвать соприкосновение и выйти, сказал Шурыгин.
"А что касается беспилотников, то здесь все объясняется просто. Дело в том, что последние две недели над Центральной Россией была непогода, были очень такие мощные циклоны и антициклоны, была густая облачность, поэтому легкие украинские беспилотники просто не могли летать, а сейчас, когда погода наладилась, они их тут же бросили все вперед. Украина пытается поддерживать военную повестку", – отметил военный эксперт.