https://sputnik-abkhazia.ru/20241111/shurygin-o-deystviyakh-vsu-v-kurskoy-oblasti-i-naletakh-bpla-na-regiony-rf-logika-otchayaniya-1052822227.html

Шурыгин о действиях ВСУ в Курской области и налетах БПЛА на регионы РФ: логика отчаяния

Шурыгин о действиях ВСУ в Курской области и налетах БПЛА на регионы РФ: логика отчаяния

Sputnik Абхазия

Военный эксперт Владислав Шурыгин в эфире радио Sputnik прокомментировал очередные попытки ВСУ контратаковать в Курской области и массовый налет БПЛА на... 11.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-11T13:24+0300

2024-11-11T13:24+0300

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Шурыгин о действиях ВСУ в Курской области и налетах БПЛА на регионы России: логика отчаяния Sputnik Абхазия Шурыгин о действиях ВСУ в Курской области и налетах БПЛА на регионы России: логика отчаяния

Российская ПВО утром 10 ноября сбила 70 украинских дронов, половину из них над Подмосковьем. Все это происходит на фоне контратак ВСУ под Курском, которые отбивает Российская армия. Эксперт полагает, то курская авантюра обходится Украине очень дорого. Как известно на военном языке, войти в соприкосновения с противником намного легче, чем потом попытаться разорвать соприкосновение и выйти, сказал Шурыгин. "А что касается беспилотников, то здесь все объясняется просто. Дело в том, что последние две недели над Центральной Россией была непогода, были очень такие мощные циклоны и антициклоны, была густая облачность, поэтому легкие украинские беспилотники просто не могли летать, а сейчас, когда погода наладилась, они их тут же бросили все вперед. Украина пытается поддерживать военную повестку", – отметил военный эксперт. Слушайте подкаст.

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