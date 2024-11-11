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Взаимный интерес: об участии Абхазии в 13-й Международном форуме "Инносиб-2024"

Взаимный интерес: об участии Абхазии в 13-й Международном форуме "Инносиб-2024"

Sputnik Абхазия

В Омске проходил 13-й Международный форум "Инносиб-2024", на котором представители социального бизнеса, некоммерческого сектора и эксперты обсуждали важные... 11.11.2024, Sputnik Абхазия

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Взаимный интерес: об участии Абхазии в 13-й Международном форуме "Инносиб-2024" Sputnik Абхазия Взаимный интерес: об участии Абхазии в 13-й Международном форуме "Инносиб-2024"

В Омске проходил 13-й Международный форум "Инносиб-2024", на котором представители социального бизнеса, некоммерческого сектора и эксперты обсуждали важные вопросы социально-экономического развития. Был сделан акцент на возможности развития и поддержки социального предпринимательства, а также вопросы здоровья и активного долголетия. На этой площадке собрались более 500 человек из 9 регионов России и 11 стран мира, в том числе и из Абхазии. Об участии в форуме, о том, насколько важны для республики темы, поднятые на нем, в эфире радио Sputnik рассказали руководитель благотворительного фонда "Поддержка", старший преподаватель АГУ Анета Бганба и руководитель общественной организации "Гулрыпш. Русское содружество" Валентина Пицевич-Эмурхба. Слушайте подкаст.

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