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Заседание комитета Парламента по государственно-правовой политике прошло в Сухуме

Заседание комитета Парламента по государственно-правовой политике прошло в Сухуме

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 11 ноя - Sputnik. Заседание комитета Парламента по государственно-правовой политике прошло в Сухуме, сообщает пресс-служба законодательного органа. 11.11.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 11 ноя - Sputnik. Заседание комитета Парламента по государственно-правовой политике прошло в Сухуме, сообщает пресс-служба законодательного органа.Они направлены на устранение пробелов и противоречий в законодательстве и связаны, в том числе, с подведением итогов выборов, применением графы "против всех", определением недействительности бюллетеней. Комитет рекомендовал принять законопроект во втором чтении на очередном заседании. Кроме того, члены комитета обсудили проект конституционного закона о поправке к Конституции "О законодательной и исполнительной власти". Он связан с перераспределением полномочий между ветвями власти и предусматривает: Члены комитета приняли решение вынести вопрос на заседание Народного собрания для принятия в первом чтении.

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