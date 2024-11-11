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Заседание комитета Парламента по государственно-правовой политике прошло в Сухуме
Заседание комитета Парламента по государственно-правовой политике прошло в Сухуме
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СУХУМ, 11 ноя - Sputnik. Заседание комитета Парламента по государственно-правовой политике прошло в Сухуме, сообщает пресс-служба законодательного органа. 11.11.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 11 ноя - Sputnik. Заседание комитета Парламента по государственно-правовой политике прошло в Сухуме, сообщает пресс-служба законодательного органа.Они направлены на устранение пробелов и противоречий в законодательстве и связаны, в том числе, с подведением итогов выборов, применением графы "против всех", определением недействительности бюллетеней. Комитет рекомендовал принять законопроект во втором чтении на очередном заседании. Кроме того, члены комитета обсудили проект конституционного закона о поправке к Конституции "О законодательной и исполнительной власти". Он связан с перераспределением полномочий между ветвями власти и предусматривает: Члены комитета приняли решение вынести вопрос на заседание Народного собрания для принятия в первом чтении.
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Заседание комитета Парламента по государственно-правовой политике прошло в Сухуме
СУХУМ, 11 ноя - Sputnik. Заседание комитета Парламента по государственно-правовой политике прошло в Сухуме, сообщает пресс-служба законодательного органа.
Депутаты обсудили внесение изменений в ряд законов. В их числе поправки в закон "О выборах президента Республики Абхазия".
Они направлены на устранение пробелов и противоречий в законодательстве и связаны, в том числе, с подведением итогов выборов, применением графы "против всех", определением недействительности бюллетеней.
Комитет рекомендовал принять законопроект во втором чтении на очередном заседании.
Кроме того, члены комитета обсудили проект конституционного закона о поправке к Конституции "О законодательной и исполнительной власти".
Он связан с перераспределением полномочий между ветвями власти и предусматривает:
упразднение Кабинета министров, которое повлечет за собой упразднение должностей премьер-министра и вице-премьеров.
дополнение Конституции нормами, устанавливающими порядок назначения министров по согласованию с Парламентом.
право президента распустить Парламент и назначить новые выборы, если после трехкратного отклонения кандидатур министров более трети должностей останется вакантными.
полномочия президента по утверждению структуры центральных органов исполнительной власти.
полномочия вице-президента предлагается определить отдельным законом.
Члены комитета приняли решение вынести вопрос на заседание Народного собрания для принятия в первом чтении.