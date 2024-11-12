https://sputnik-abkhazia.ru/20241112/agumava-rasskazal-o-roli-obschestvennoy-palaty-v-stabilizatsii-situatsii-v-abkhazii-1052836238.html

Агумава рассказал о роли Общественной палаты в стабилизации ситуации в Абхазии

Агумава рассказал о роли Общественной палаты в стабилизации ситуации в Абхазии

Sputnik Абхазия

После задержания четверых граждан, совершивших противоправные действия в отношении депутата, представители оппозиции и их сторонники в ночь на 12 ноября... 12.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-12T19:18+0300

2024-11-12T19:18+0300

2024-11-12T19:18+0300

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СУХУМ, 12 ноя - Sputnik, Бадрак Авидзба. Общественная палата Абхазии выступила посредником между властью и оппозицией для нормализации ситуации в стране, рассказал член ОП Эраст Агумава. Рабочая группа из пяти человек провела встречу со спикером Парламента и президентом Асланом Бжания, который заверил присутствующих в том, что задержанные накануне представители оппозиции будут отпущены. Затем члены Общественной палаты побывали на Гумистинском мосту, где донесли информацию от главы государства до представителей оппозиции. Так удалось достичь компромисса и избежать дальнейшего накала ситуации, подчеркнул Эраст Агумава. Вместе с тем, Агумава подчеркнул необходимость соблюдения в Абхазии правовой культуры и выразил уверенность в том, что жители республики должны действовать в строгом соответствии с законодательством, для того, чтобы сохранить стабильность в государстве.В понедельник, 11 ноября, у Парламента Абхазии произошел инцидент между представителями оппозиции и одним из народных избранников. Позже генпрокурор расценил это как "противоправные действия в отношении депутата". Тем же вечером были задержаны Гарри Кокая, Алмасхан Ардзинба, Омар Смыр и Рамаз Джопуа.В 22:30 оппозиционные силы перекрыли Гумистинский мост, мост в селе Нижняя Эшера и мост через реку Кодор. Кодорский мост был разблокирован утром 12 ноября после переговоров с представителями власти. Другие два моста были разблокированы только после того, как было принято решение об освобождении задержанных.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241112/sud-prekratil-sudproizvodstvo-po-delam-trekh-zaderzhannykh-za-potasovku-u-parlamenta-1052833922.html

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