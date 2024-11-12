https://sputnik-abkhazia.ru/20241112/sud-prekratil-sudproizvodstvo-po-delam-trekh-zaderzhannykh-za-potasovku-u-parlamenta-1052833922.html
Суд прекратил судпроизводство по делам трех задержанных за потасовку у Парламента
Суд прекратил судпроизводство по делам трех задержанных за потасовку у Парламента
Sputnik Абхазия
По словам замминистра внутренних дел Беслана Чкадуа, четверо граждан были задержаны за противоправные действия в отношении депутата Алмаса Акаба... 12.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-12T16:25+0300
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СУХУМ, 12 ноя – Sputnik. Сухумский горсуд прекратил судопроизводство по административным делам в отношении Алмасхана Ардзинба, Рамаза Джопуа и Гарри Кокая ввиду отсутствия события, сообщили Sputnik в пресс-службе суда. Четверо граждан Абхазии — Гарри Кокая, Алмасхан Ардзинба, Рамаз Джопуа и Омар Смыр — были задержаны 11 ноября за противоправные действия в отношении депутата. Это стало причиной беспорядков у здания СГБ в Сухуме. Позже сторонники оппозиции перекрыли республиканскую трассу, в том числе два моста на реке Гумиста, связывающие столицу с западными районами Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241112/nachalnik-gai-abkhazii-rasskazal-o-situatsii-na-gumistinskom-mostu-1052827891.html
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Суд прекратил судпроизводство по делам трех задержанных за потасовку у Парламента
16:25 12.11.2024 (обновлено: 16:56 12.11.2024)
По словам замминистра внутренних дел Беслана Чкадуа, четверо граждан были задержаны за противоправные действия в отношении депутата Алмаса Акаба, сопровождавшиеся нецензурной бранью.
СУХУМ, 12 ноя – Sputnik. Сухумский горсуд прекратил судопроизводство по административным делам в отношении Алмасхана Ардзинба, Рамаза Джопуа и Гарри Кокая ввиду отсутствия события, сообщили Sputnik в пресс-службе суда.
Так как производство прекращено, задержанных должны отпустить, уточнили в пресс-службе.
Четверо граждан Абхазии — Гарри Кокая, Алмасхан Ардзинба, Рамаз Джопуа и Омар Смыр — были задержаны 11 ноября за противоправные действия в отношении депутата. Это стало причиной беспорядков у здания СГБ в Сухуме.
Позже сторонники оппозиции перекрыли республиканскую трассу, в том числе два моста на реке Гумиста, связывающие столицу с западными районами Абхазии.