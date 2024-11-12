https://sputnik-abkhazia.ru/20241112/genprokuror-prizval-grazhdan-abkhazii-vozderzhatsya-ot-protivopravnykh-deystviy-1052826362.html

Генпрокурор призвал граждан Абхазии воздержаться от противоправных действий

Генпрокурор призвал граждан Абхазии воздержаться от противоправных действий

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 12 ноя - Sputnik. Генпрокурор Абхазии Адгур Агрба обратился к гражданам с просьбой воздержаться от противоправных действий, дестабилизирующих обстановку... 12.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-12T01:02+0300

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СУХУМ, 12 ноя - Sputnik. Генпрокурор Абхазии Адгур Агрба обратился к гражданам с просьбой воздержаться от противоправных действий, дестабилизирующих обстановку в стране, сообщает "Апсныпресс". "Принятыми оперативными мерами были установлены, задержаны и водворены в изолятор временного содержания МВД граждане Кокая Гарри, Ардзинба Алмасхан, Смыр Омар, Джопуа Рамаз. Действия сотрудников правоохранительных органов Министерства внутренних дел проведены в рамках закона", — заявил Агрба. После этого родственники задержанных и представители оппозиции пытались проникнуть в здание СГБ. Агрба подчеркнул, что в органы прокуратуры проводят процессуальную проверку, по результатам которой дадут правовую оценку произошедшего.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241111/parlament-abkhazii-prinyal-zakon-o-mnogofunktsionalnykh-kompleksakh-1052823714.html

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