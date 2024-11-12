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Генпрокурор призвал граждан Абхазии воздержаться от противоправных действий
Генпрокурор призвал граждан Абхазии воздержаться от противоправных действий
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СУХУМ, 12 ноя - Sputnik. Генпрокурор Абхазии Адгур Агрба обратился к гражданам с просьбой воздержаться от противоправных действий, дестабилизирующих обстановку... 12.11.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 12 ноя - Sputnik. Генпрокурор Абхазии Адгур Агрба обратился к гражданам с просьбой воздержаться от противоправных действий, дестабилизирующих обстановку в стране, сообщает "Апсныпресс". "Принятыми оперативными мерами были установлены, задержаны и водворены в изолятор временного содержания МВД граждане Кокая Гарри, Ардзинба Алмасхан, Смыр Омар, Джопуа Рамаз. Действия сотрудников правоохранительных органов Министерства внутренних дел проведены в рамках закона", — заявил Агрба. После этого родственники задержанных и представители оппозиции пытались проникнуть в здание СГБ. Агрба подчеркнул, что в органы прокуратуры проводят процессуальную проверку, по результатам которой дадут правовую оценку произошедшего.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241111/parlament-abkhazii-prinyal-zakon-o-mnogofunktsionalnykh-kompleksakh-1052823714.html
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Генпрокурор призвал граждан Абхазии воздержаться от противоправных действий
СУХУМ, 12 ноя - Sputnik.
Генпрокурор Абхазии Адгур Агрба обратился к гражданам с просьбой воздержаться от противоправных действий, дестабилизирующих обстановку в стране, сообщает
"Апсныпресс".
По его словам, 11 ноября после проведения внеочередной сессии Парламента, на которой рассматривался проект закона о правовом статусе многофункциональных комплексов, группа лиц совершила "противоправные действия в отношении депутата, сопровождавшиеся нецензурной бранью".
"Принятыми оперативными мерами были установлены, задержаны и водворены в изолятор временного содержания МВД граждане Кокая Гарри, Ардзинба Алмасхан, Смыр Омар, Джопуа Рамаз. Действия сотрудников правоохранительных органов Министерства внутренних дел проведены в рамках закона", — заявил Агрба.
После этого родственники задержанных и представители оппозиции пытались проникнуть в здание СГБ.
Агрба подчеркнул, что в органы прокуратуры проводят процессуальную проверку, по результатам которой дадут правовую оценку произошедшего.