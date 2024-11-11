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Парламент Абхазии принял закон о многофункциональных комплексах
Парламент Абхазии принял закон о многофункциональных комплексах
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Закон вступает в силу с момента его опубликования. 11.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-11T15:31+0300
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СУХУМ, 11 ноя – Sputnik. Парламент Абхазии на внеочередном заседании принял в окончательном чтении конституционный закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Об этом сообщает пресс-служба Народного Собрания.Согласно закону, многофункциональные комплексы — одно или несколько нежилых зданий, включающие нежилые помещения разного значения. Это могут быть офисы, торговые, спортивные, выставочные, образовательные и другие помещения, за исключением апартаментов и апарт-отелей. Перевод этих помещений и самих комплексов в жилые здания законом запрещен, как целиком, так и частично. Кроме того, нельзя переводить жилые здания в многофункциональные комплексы. Соглашение, позволяющее российским юрлицам осуществлять инвестпроекты в Абхазии, было подписано 30 октября. Оно предусматривает реализацию инвестпроектов в различных сферах, в том числе в туризме, и затрагивает гостиницы и иные средства размещения, спортивно-оздоровительные, развлекательные и многофункциональные комплексы, определения которым раньше в абхазском законодательстве не было.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241108/vynesen-na-ratifikatsiyu-kak-v-parlamente-obsuzhdali-soglashenie-ob-investproektakh-1052799968.html
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абхазия, новости, парламент абхазии
Парламент Абхазии принял закон о многофункциональных комплексах
15:31 11.11.2024 (обновлено: 16:36 11.11.2024)
Закон вступает в силу с момента его опубликования.
СУХУМ, 11 ноя – Sputnik.
Парламент Абхазии на внеочередном заседании принял в окончательном чтении конституционный закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Об этом сообщает
пресс-служба Народного Собрания.
"За" проголосовали 29 депутатов.
Согласно закону, многофункциональные комплексы — одно или несколько нежилых зданий, включающие нежилые помещения разного значения. Это могут быть офисы, торговые, спортивные, выставочные, образовательные и другие помещения, за исключением апартаментов и апарт-отелей.
Перевод этих помещений и самих комплексов в жилые здания законом запрещен, как целиком, так и частично. Кроме того, нельзя переводить жилые здания в многофункциональные комплексы.
Соглашение, позволяющее российским юрлицам осуществлять инвестпроекты в Абхазии, было подписано 30 октября.
Оно предусматривает реализацию инвестпроектов в различных сферах, в том числе в туризме, и затрагивает гостиницы и иные средства размещения, спортивно-оздоровительные, развлекательные и многофункциональные комплексы, определения которым раньше в абхазском законодательстве не было.