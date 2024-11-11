https://sputnik-abkhazia.ru/20241111/parlament-abkhazii-prinyal-zakon-o-mnogofunktsionalnykh-kompleksakh-1052823714.html

Парламент Абхазии принял закон о многофункциональных комплексах

Парламент Абхазии принял закон о многофункциональных комплексах

Sputnik Абхазия

Закон вступает в силу с момента его опубликования. 11.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-11T15:31+0300

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СУХУМ, 11 ноя – Sputnik. Парламент Абхазии на внеочередном заседании принял в окончательном чтении конституционный закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Об этом сообщает пресс-служба Народного Собрания.Согласно закону, многофункциональные комплексы — одно или несколько нежилых зданий, включающие нежилые помещения разного значения. Это могут быть офисы, торговые, спортивные, выставочные, образовательные и другие помещения, за исключением апартаментов и апарт-отелей. Перевод этих помещений и самих комплексов в жилые здания законом запрещен, как целиком, так и частично. Кроме того, нельзя переводить жилые здания в многофункциональные комплексы. Соглашение, позволяющее российским юрлицам осуществлять инвестпроекты в Абхазии, было подписано 30 октября. Оно предусматривает реализацию инвестпроектов в различных сферах, в том числе в туризме, и затрагивает гостиницы и иные средства размещения, спортивно-оздоровительные, развлекательные и многофункциональные комплексы, определения которым раньше в абхазском законодательстве не было.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241108/vynesen-na-ratifikatsiyu-kak-v-parlamente-obsuzhdali-soglashenie-ob-investproektakh-1052799968.html

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