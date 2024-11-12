https://sputnik-abkhazia.ru/20241112/mosty-na-reke-gumista-razblokirovany-1052834390.html
Мосты на реке Гумиста разблокированы
Мосты на реке Гумиста разблокированы
Sputnik Абхазия
Мосты, связывающие столицу Абхазии с западными районами, были заблокированы сторонниками оппозиции. 12.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-12T17:27+0300
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СУХУМ, 12 ноя – Sputnik. Мосты на реке Гумиста разблокированы, сообщил Sputnik замначальника ГАИ Аслан Базба.Сотрудники Госавтоинспекции планируют нормализовать движение в течение полутора часов, уточнил он.Четверо граждан Абхазии — Гарри Кокая, Алмасхан Ардзинба, Рамаз Джопуа и Омар Смыр — были задержаны 11 ноября за противоправные действия в отношении депутата. Это стало причиной беспорядков у здания СГБ в Сухуме.Позже сторонники оппозиции перекрыли республиканскую трассу, в том числе два моста на реке Гумиста, связывающие столицу с западными районами Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241112/nachalnik-gai-abkhazii-rasskazal-o-situatsii-na-gumistinskom-mostu-1052827891.html
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Мосты на реке Гумиста разблокированы
17:27 12.11.2024 (обновлено: 18:23 12.11.2024)
Мосты, связывающие столицу Абхазии с западными районами, были заблокированы сторонниками оппозиции.
СУХУМ, 12 ноя – Sputnik. Мосты на реке Гумиста разблокированы, сообщил Sputnik замначальника ГАИ Аслан Базба.
Сотрудники Госавтоинспекции планируют нормализовать движение в течение полутора часов, уточнил он.
Четверо граждан Абхазии — Гарри Кокая, Алмасхан Ардзинба, Рамаз Джопуа и Омар Смыр — были задержаны 11 ноября за противоправные действия в отношении депутата. Это стало причиной беспорядков у здания СГБ в Сухуме.
Позже сторонники оппозиции перекрыли республиканскую трассу, в том числе два моста на реке Гумиста, связывающие столицу с западными районами Абхазии.