https://sputnik-abkhazia.ru/20241112/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-13-noyabrya-1052832721.html

Прогноз погоды в Абхазии на среду 13 ноября

Прогноз погоды в Абхазии на среду 13 ноября

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного давления. 12.11.2024, Sputnik Абхазия

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2024-11-12T13:09+0300

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 12 ноя – Sputnik. В среду, 13 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление высокое.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха от ночью от +5°С до +10°С, днем от +12°С до +17°С.Температура морской воды +18°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 50-70%.

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погода в абхазии