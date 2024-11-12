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Прогноз погоды в Абхазии на среду 13 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на среду 13 ноября
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного давления. 12.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-12T13:09+0300
2024-11-12T13:09+0300
2024-11-12T13:21+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 12 ноя – Sputnik. В среду, 13 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление высокое.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха от ночью от +5°С до +10°С, днем от +12°С до +17°С.Температура морской воды +18°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 50-70%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на среду 13 ноября
13:09 12.11.2024 (обновлено: 13:21 12.11.2024)
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного давления.
СУХУМ, 12 ноя – Sputnik. В среду, 13 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление высокое.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха от ночью от +5°С до +10°С, днем от +12°С до +17°С.
Температура морской воды +18°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 50-70%.