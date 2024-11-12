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Средства ПВО России за сутки сбили более 70 украинских дронов
Средства ПВО России за сутки сбили более 70 украинских дронов
Sputnik Абхазия
За сутки ВСУ потеряли в зоне спецоперации более полутора тысяч военных, следует из сводки Минобороны. 12.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-12T13:56+0300
2024-11-12T13:56+0300
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СУХУМ, 12 ноя - Sputnik. Средства ПВО России за сутки сбили более 70 украинских дронов, сообщает Министерство обороны.Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность военно-промышленного комплекса Украины, скоплениям живой силы и военной техники противника в 142 районах. Всего с начала СВО уничтожены: 648 самолетов, 283 вертолета, 35622 БПЛА, 585 зенитных ракетных комплексов, 19176 танков и других боевых бронированных машин, 1487 боевых машин реактивных систем залпового огня, 17723 орудия полевой артиллерии и минометов, 28182 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241111/rossiyskie-voyska-osvobodili-kolesnikovku-v-kharkovskoy-oblasti-1052824219.html
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новости, россия, украина, министерство обороны рф
новости, россия, украина, министерство обороны рф
Средства ПВО России за сутки сбили более 70 украинских дронов
За сутки ВСУ потеряли в зоне спецоперации более полутора тысяч военных, следует из сводки Минобороны.
СУХУМ, 12 ноя - Sputnik. Средства ПВО России за сутки сбили более 70 украинских дронов, сообщает Министерство обороны.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в публикации.
Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность военно-промышленного комплекса Украины, скоплениям живой силы и военной техники противника в 142 районах.
Всего с начала СВО уничтожены: 648 самолетов, 283 вертолета, 35622 БПЛА, 585 зенитных ракетных комплексов, 19176 танков и других боевых бронированных машин, 1487 боевых машин реактивных систем залпового огня, 17723 орудия полевой артиллерии и минометов, 28182 единицы специальной военной автомобильной техники.