https://sputnik-abkhazia.ru/20241111/rossiyskie-voyska-osvobodili-kolesnikovku-v-kharkovskoy-oblasti-1052824219.html

Российские войска освободили Колесниковку в Харьковской области

Российские войска освободили Колесниковку в Харьковской области

Sputnik Абхазия

За сутки ВСУ потеряли более 1800 военных, следует из сводки Минобороны России. 11.11.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 11 ноя – Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Колесниковка Харьковской области, сообщает Министерство обороны России.Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цеху производства компонентов и месту проведения испытаний оперативно-тактических ракет "Сапсан", цехам производства, местам хранения и подготовки к применению ударных беспилотных летательных аппаратов, арсеналам, складам горючего, логистическому центру ВСУ, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 133 районах. Всего с начала спецоперации уничтожены: 648 самолетов, 283 вертолета, 35551 беспилотник, 585 зенитных ракетных комплексов, 19167 танков и других боевых бронемашин, 1487 боевых машин реактивных систем залпового огня, 17673 орудия полевой артиллерии и минометов, 28157 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241110/rossiyskie-voyska-osvobodili-volchenku-v-dnr-1052816590.html

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