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Российские войска освободили Колесниковку в Харьковской области
Российские войска освободили Колесниковку в Харьковской области
Sputnik Абхазия
За сутки ВСУ потеряли более 1800 военных, следует из сводки Минобороны России. 11.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-11T17:13+0300
2024-11-11T17:13+0300
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СУХУМ, 11 ноя – Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Колесниковка Харьковской области, сообщает Министерство обороны России.Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цеху производства компонентов и месту проведения испытаний оперативно-тактических ракет "Сапсан", цехам производства, местам хранения и подготовки к применению ударных беспилотных летательных аппаратов, арсеналам, складам горючего, логистическому центру ВСУ, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 133 районах. Всего с начала спецоперации уничтожены: 648 самолетов, 283 вертолета, 35551 беспилотник, 585 зенитных ракетных комплексов, 19167 танков и других боевых бронемашин, 1487 боевых машин реактивных систем залпового огня, 17673 орудия полевой артиллерии и минометов, 28157 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241110/rossiyskie-voyska-osvobodili-volchenku-v-dnr-1052816590.html
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Российские войска освободили Колесниковку в Харьковской области
17:13 11.11.2024 (обновлено: 18:03 11.11.2024)
За сутки ВСУ потеряли более 1800 военных, следует из сводки Минобороны России.
СУХУМ, 11 ноя – Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Колесниковка Харьковской области, сообщает Министерство обороны России.
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цеху производства компонентов и месту проведения испытаний оперативно-тактических ракет "Сапсан", цехам производства, местам хранения и подготовки к применению ударных беспилотных летательных аппаратов, арсеналам, складам горючего, логистическому центру ВСУ, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 133 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции и 39 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала спецоперации уничтожены: 648 самолетов, 283 вертолета, 35551 беспилотник, 585 зенитных ракетных комплексов, 19167 танков и других боевых бронемашин, 1487 боевых машин реактивных систем залпового огня, 17673 орудия полевой артиллерии и минометов, 28157 единиц специальной военной автомобильной техники.