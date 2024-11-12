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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Въезд и выезд из Сухума по Гумистинскому мосту частично заблокирован
Въезд и выезд из Сухума по Гумистинскому мосту частично заблокирован
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 12 ноя – Sputnik. Въезд и выезд из Сухума по Гумистинскому мосту частично заблокирован, частные автомобили не пропускают, проехать может только... 12.11.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 12 ноя – Sputnik. Въезд и выезд из Сухума по Гумистинскому мосту частично заблокирован, частные автомобили не пропускают, проехать может только общественный транспорт.Вечером 11 ноября на въезде в Сухум силовики задержали причастных к инциденту Гарри Кокая, Алмасхана Ардзинба, Омара Смыр и Рамаза Джопуа. У здания СГБ собрались их сторонники и родственники, устроили массовые беспорядки, требуя немедленно освободить задержанных. В 22:30 оппозиционные силы перекрывают основной путь в столицу — Гумистинский мост, при этом пропуская пешеходов и кареты скорой помощи. Позже было перекрыто движение еще по двум мостам — в Нижней Эшере и Кодорский. Таким образом, автомобильное сообщение из восточной и западной частей Абхазии с Сухумом было заблокировано. Оппозиция требует освободить своих соратников и снять с текущей повестки ратификацию Соглашения с Россией об инвестиционной деятельности.Генпрокурор Адгур Агрба заявил, что проводится процессуальная проверка, по результатам которой дадут правовую оценку произошедшему. Ночью президент Аслан Бжания созвал экстренное заседание Совета Безопасности. Руководители МВД, ГСО, СГБ и Генпрокуратуры отчитались перед главой государства о мерах по предотвращению противоправных действий. Утром 12 ноября мост на реке Кодор был разблокирован.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241112/genprokuror-prizval-grazhdan-abkhazii-vozderzhatsya-ot-protivopravnykh-deystviy-1052826362.html
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Въезд и выезд из Сухума по Гумистинскому мосту частично заблокирован

10:01 12.11.2024 (обновлено: 10:15 12.11.2024)
© SputnikПерекрытый Гумистинский мост
Перекрытый Гумистинский мост - Sputnik Абхазия, 1920, 12.11.2024
© Sputnik
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СУХУМ, 12 ноя – Sputnik. Въезд и выезд из Сухума по Гумистинскому мосту частично заблокирован, частные автомобили не пропускают, проехать может только общественный транспорт.

В понедельник у Парламента Абхазии произошел инцидент между представителями оппозиции и одним из народных избранников. Позже генпрокурор расценил это как "противоправные действия в отношении депутата".

Вечером 11 ноября на въезде в Сухум силовики задержали причастных к инциденту Гарри Кокая, Алмасхана Ардзинба, Омара Смыр и Рамаза Джопуа. У здания СГБ собрались их сторонники и родственники, устроили массовые беспорядки, требуя немедленно освободить задержанных.
В 22:30 оппозиционные силы перекрывают основной путь в столицу — Гумистинский мост, при этом пропуская пешеходов и кареты скорой помощи. Позже было перекрыто движение еще по двум мостам — в Нижней Эшере и Кодорский. Таким образом, автомобильное сообщение из восточной и западной частей Абхазии с Сухумом было заблокировано. Оппозиция требует освободить своих соратников и снять с текущей повестки ратификацию Соглашения с Россией об инвестиционной деятельности.
Генеральная прокуратура - Sputnik Абхазия, 1920, 12.11.2024
В Абхазии
Генпрокурор призвал граждан Абхазии воздержаться от противоправных действий
01:02
Генпрокурор Адгур Агрба заявил, что проводится процессуальная проверка, по результатам которой дадут правовую оценку произошедшему.
Ночью президент Аслан Бжания созвал экстренное заседание Совета Безопасности. Руководители МВД, ГСО, СГБ и Генпрокуратуры отчитались перед главой государства о мерах по предотвращению противоправных действий.
Утром 12 ноября мост на реке Кодор был разблокирован.
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