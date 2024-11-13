https://sputnik-abkhazia.ru/20241113/vystavka-foto-detey-s-ovz-osobaya-krasota-otkrylas-v-gagre-1052843367.html

Выставка фото детей с ОВЗ "Особая красота" открылась в Гагре

Выставка фото детей с ОВЗ "Особая красота" открылась в Гагре

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. Выставка фото детей с ограниченными возможностями здоровья "Особая красота" открылась в Доме культуры Гагры. 13.11.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. Выставка фото детей с ограниченными возможностями здоровья "Особая красота" открылась в Доме культуры Гагры. Автор проекта, психолог реабилитационного центра "Мы вместе" Эсма Реквава рассказала Sputnik, что впервые аналогичный проект увидела на Международном инклюзивном форуме в Северной Осетии. По словам Реквава, экспозиция состоит из 18 фотографий детей с нестандартной внешностью и физическими особенностями. Она отметила, что детям было нелегко позировать на камеру, преодолевать комплексы и стеснение, но фотограф Оксана Григолия смогла расположить их и сделать яркие снимки. Главная цель выставка - показать людям, что красота – качество субъективное и ее можно найти абсолютно в любом человеке. Помимо этого, подготовка к выставке и участие в ней позитивно влияет на детей с особенностями здоровья.Выставка организована реабилитационным центром "Мы вместе" и посвящена его подопечной Камилле Бениа, которая погибла в ДТП несколько месяцев назад. Она продлится до 15 ноября включительно.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240714/takie-obstoyatelstva-lyakhovetskaya-o-polozhenii-ob-obuchenii-detey-s-ovz-1051642874.html

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