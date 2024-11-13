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Выставка фото детей с ОВЗ "Особая красота" открылась в Гагре
Выставка фото детей с ОВЗ "Особая красота" открылась в Гагре
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. Выставка фото детей с ограниченными возможностями здоровья "Особая красота" открылась в Доме культуры Гагры. 13.11.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. Выставка фото детей с ограниченными возможностями здоровья "Особая красота" открылась в Доме культуры Гагры. Автор проекта, психолог реабилитационного центра "Мы вместе" Эсма Реквава рассказала Sputnik, что впервые аналогичный проект увидела на Международном инклюзивном форуме в Северной Осетии. По словам Реквава, экспозиция состоит из 18 фотографий детей с нестандартной внешностью и физическими особенностями. Она отметила, что детям было нелегко позировать на камеру, преодолевать комплексы и стеснение, но фотограф Оксана Григолия смогла расположить их и сделать яркие снимки. Главная цель выставка - показать людям, что красота – качество субъективное и ее можно найти абсолютно в любом человеке. Помимо этого, подготовка к выставке и участие в ней позитивно влияет на детей с особенностями здоровья.Выставка организована реабилитационным центром "Мы вместе" и посвящена его подопечной Камилле Бениа, которая погибла в ДТП несколько месяцев назад. Она продлится до 15 ноября включительно.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240714/takie-obstoyatelstva-lyakhovetskaya-o-polozhenii-ob-obuchenii-detey-s-ovz-1051642874.html
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абхазия, гагрский район, дети, овз, общество

Выставка фото детей с ОВЗ "Особая красота" открылась в Гагре

18:15 13.11.2024
© Foto / Реабилитационный центр "Мы вместе"Выставка фото детей с ОВЗ "Особая красота" открылась в Гагре
Выставка фото детей с ОВЗ Особая красота открылась в Гагре - Sputnik Абхазия, 1920, 13.11.2024
© Foto / Реабилитационный центр "Мы вместе"
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СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. Выставка фото детей с ограниченными возможностями здоровья "Особая красота" открылась в Доме культуры Гагры.
Автор проекта, психолог реабилитационного центра "Мы вместе" Эсма Реквава рассказала Sputnik, что впервые аналогичный проект увидела на Международном инклюзивном форуме в Северной Осетии.
"Он меня тронул до глубины души, и я для себя решила, что обязательно нужно реализовать его в Абхазии", — уточнила она.
По словам Реквава, экспозиция состоит из 18 фотографий детей с нестандартной внешностью и физическими особенностями. Она отметила, что детям было нелегко позировать на камеру, преодолевать комплексы и стеснение, но фотограф Оксана Григолия смогла расположить их и сделать яркие снимки.
© Foto / Реабилитационный центр "Мы вместе"Выставка фото детей с ОВЗ "Особая красота" открылась в Гагре
Выставка фото детей с ОВЗ Особая красота открылась в Гагре - Sputnik Абхазия
1/3
© Foto / Реабилитационный центр "Мы вместе"
Выставка фото детей с ОВЗ "Особая красота" открылась в Гагре
© Foto / Реабилитационный центр "Мы вместе"Выставка фото детей с ОВЗ "Особая красота" открылась в Гагре
Выставка фото детей с ОВЗ Особая красота открылась в Гагре - Sputnik Абхазия
2/3
© Foto / Реабилитационный центр "Мы вместе"
Выставка фото детей с ОВЗ "Особая красота" открылась в Гагре
© Foto / Реабилитационный центр "Мы вместе"Выставка фото детей с ОВЗ "Особая красота" открылась в Гагре
Выставка фото детей с ОВЗ Особая красота открылась в Гагре - Sputnik Абхазия
3/3
© Foto / Реабилитационный центр "Мы вместе"
Выставка фото детей с ОВЗ "Особая красота" открылась в Гагре
1/3
© Foto / Реабилитационный центр "Мы вместе"
Выставка фото детей с ОВЗ "Особая красота" открылась в Гагре
2/3
© Foto / Реабилитационный центр "Мы вместе"
Выставка фото детей с ОВЗ "Особая красота" открылась в Гагре
3/3
© Foto / Реабилитационный центр "Мы вместе"
Выставка фото детей с ОВЗ "Особая красота" открылась в Гагре
Главная цель выставка - показать людям, что красота – качество субъективное и ее можно найти абсолютно в любом человеке. Помимо этого, подготовка к выставке и участие в ней позитивно влияет на детей с особенностями здоровья.
Выставка организована реабилитационным центром "Мы вместе" и посвящена его подопечной Камилле Бениа, которая погибла в ДТП несколько месяцев назад.
Она продлится до 15 ноября включительно.
Такие обстоятельства: Ляховецкая о Положении об обучении детей с ОВЗ - Sputnik Абхазия, 1920, 14.07.2024
Радио
Такие обстоятельства: Ляховецкая о Положении об обучении детей с ОВЗ
14 июля, 12:46
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