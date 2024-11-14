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Цитрусовое хозяйство в селе Агубедия заложили в рамках целевой программы Минсельхоза
Цитрусовое хозяйство в селе Агубедия заложили в рамках целевой программы Минсельхоза
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 14 ноя - Sputnik. Фермеры Ника Ткебучава и Рамин Какубава заложили цитрусовое хозяйство в селе Агубедия Ткуарчалского района в рамках госпрограммы... 14.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-14T17:24+0300
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СУХУМ, 14 ноя - Sputnik. Фермеры Ника Ткебучава и Рамин Какубава заложили цитрусовое хозяйство в селе Агубедия Ткуарчалского района в рамках госпрограммы "Развитие сельского хозяйства".Как сообщила пресс-служба президента, Минсельхоз Абхазии выдал им 1900 саженцев карликового сорта мандаринов Ковано, а также необходимые материалы. Земельный участок площадью два гектара был подготовлен заранее, фермеры наняли рабочих, которые помогли посадить саженцы и установить ограждение.По словам Рамина Какубава, работа на участке началась в 2021 году, а уже в этом году появились первые плоды. "Мы постоянно ухаживаем за деревьями, удобряем и лечим. Первый полноценный урожай ожидаем в следующем году", — отметил он.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241114/nazvano-kolichestvo-selskokhozyaystvennykh-proektov-odobrennykh-v-abkhazii-za-tri-goda-1052848247.html
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цитрусовые, абхазия, ткуарчальский район, абхазия: благоустройство районов и городов, сельское хозяйство
цитрусовые, абхазия, ткуарчальский район, абхазия: благоустройство районов и городов, сельское хозяйство

Цитрусовое хозяйство в селе Агубедия заложили в рамках целевой программы Минсельхоза

17:24 14.11.2024
© Foto / Пресс-служба президента АбхазииЦитрусовое хозяйство в селе Агубедия заложили в рамках целевой программы Минсельхоза
Цитрусовое хозяйство в селе Агубедия заложили в рамках целевой программы Минсельхоза - Sputnik Абхазия, 1920, 14.11.2024
© Foto / Пресс-служба президента Абхазии
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СУХУМ, 14 ноя - Sputnik. Фермеры Ника Ткебучава и Рамин Какубава заложили цитрусовое хозяйство в селе Агубедия Ткуарчалского района в рамках госпрограммы "Развитие сельского хозяйства".

Как сообщила пресс-служба президента, Минсельхоз Абхазии выдал им 1900 саженцев карликового сорта мандаринов Ковано, а также необходимые материалы.
© Foto / Пресс-служба президента АбхазииЦитрусовое хозяйство в селе Агубедия заложили в рамках целевой программы Минсельхоза
Цитрусовое хозяйство в селе Агубедия заложили в рамках целевой программы Минсельхоза - Sputnik Абхазия
1/4
© Foto / Пресс-служба президента Абхазии
Цитрусовое хозяйство в селе Агубедия заложили в рамках целевой программы Минсельхоза
© Foto / Пресс-служба президента АбхазииЦитрусовое хозяйство в селе Агубедия заложили в рамках целевой программы Минсельхоза
Цитрусовое хозяйство в селе Агубедия заложили в рамках целевой программы Минсельхоза - Sputnik Абхазия
2/4
© Foto / Пресс-служба президента Абхазии
Цитрусовое хозяйство в селе Агубедия заложили в рамках целевой программы Минсельхоза
© Foto / Пресс-служба президента АбхазииЦитрусовое хозяйство в селе Агубедия заложили в рамках целевой программы Минсельхоза
Цитрусовое хозяйство в селе Агубедия заложили в рамках целевой программы Минсельхоза - Sputnik Абхазия
3/4
© Foto / Пресс-служба президента Абхазии
Цитрусовое хозяйство в селе Агубедия заложили в рамках целевой программы Минсельхоза
© Foto / Пресс-служба президента АбхазииЦитрусовое хозяйство в селе Агубедия заложили в рамках целевой программы Минсельхоза
Цитрусовое хозяйство в селе Агубедия заложили в рамках целевой программы Минсельхоза - Sputnik Абхазия
4/4
© Foto / Пресс-служба президента Абхазии
Цитрусовое хозяйство в селе Агубедия заложили в рамках целевой программы Минсельхоза
1/4
© Foto / Пресс-служба президента Абхазии
Цитрусовое хозяйство в селе Агубедия заложили в рамках целевой программы Минсельхоза
2/4
© Foto / Пресс-служба президента Абхазии
Цитрусовое хозяйство в селе Агубедия заложили в рамках целевой программы Минсельхоза
3/4
© Foto / Пресс-служба президента Абхазии
Цитрусовое хозяйство в селе Агубедия заложили в рамках целевой программы Минсельхоза
4/4
© Foto / Пресс-служба президента Абхазии
Цитрусовое хозяйство в селе Агубедия заложили в рамках целевой программы Минсельхоза
Земельный участок площадью два гектара был подготовлен заранее, фермеры наняли рабочих, которые помогли посадить саженцы и установить ограждение.
По словам Рамина Какубава, работа на участке началась в 2021 году, а уже в этом году появились первые плоды.
"Мы постоянно ухаживаем за деревьями, удобряем и лечим. Первый полноценный урожай ожидаем в следующем году", — отметил он.
Сбор мандаринов в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 14.11.2024
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