https://sputnik-abkhazia.ru/20241114/tsitrusovoe-khozyaystvo-v-sele-agubediya-zalozhili-v-ramkakh-tselevoy-programmy-minselkhoza-1052852410.html

Цитрусовое хозяйство в селе Агубедия заложили в рамках целевой программы Минсельхоза

Цитрусовое хозяйство в селе Агубедия заложили в рамках целевой программы Минсельхоза

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 14 ноя - Sputnik. Фермеры Ника Ткебучава и Рамин Какубава заложили цитрусовое хозяйство в селе Агубедия Ткуарчалского района в рамках госпрограммы... 14.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-14T17:24+0300

2024-11-14T17:24+0300

2024-11-14T17:24+0300

в абхазии

цитрусовые

абхазия

ткуарчальский район

абхазия: благоустройство районов и городов

сельское хозяйство

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0b/0e/1052851584_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_d794900d4e5974d80b53482f810e477a.jpg

СУХУМ, 14 ноя - Sputnik. Фермеры Ника Ткебучава и Рамин Какубава заложили цитрусовое хозяйство в селе Агубедия Ткуарчалского района в рамках госпрограммы "Развитие сельского хозяйства".Как сообщила пресс-служба президента, Минсельхоз Абхазии выдал им 1900 саженцев карликового сорта мандаринов Ковано, а также необходимые материалы. Земельный участок площадью два гектара был подготовлен заранее, фермеры наняли рабочих, которые помогли посадить саженцы и установить ограждение.По словам Рамина Какубава, работа на участке началась в 2021 году, а уже в этом году появились первые плоды. "Мы постоянно ухаживаем за деревьями, удобряем и лечим. Первый полноценный урожай ожидаем в следующем году", — отметил он.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241114/nazvano-kolichestvo-selskokhozyaystvennykh-proektov-odobrennykh-v-abkhazii-za-tri-goda-1052848247.html

абхазия

ткуарчальский район

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

цитрусовые, абхазия, ткуарчальский район, абхазия: благоустройство районов и городов, сельское хозяйство