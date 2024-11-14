Цитрусовое хозяйство в селе Агубедия заложили в рамках целевой программы Минсельхоза
© Foto / Пресс-служба президента АбхазииЦитрусовое хозяйство в селе Агубедия заложили в рамках целевой программы Минсельхоза
© Foto / Пресс-служба президента Абхазии
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СУХУМ, 14 ноя - Sputnik. Фермеры Ника Ткебучава и Рамин Какубава заложили цитрусовое хозяйство в селе Агубедия Ткуарчалского района в рамках госпрограммы "Развитие сельского хозяйства".
Как сообщила пресс-служба президента, Минсельхоз Абхазии выдал им 1900 саженцев карликового сорта мандаринов Ковано, а также необходимые материалы.
Как сообщила пресс-служба президента, Минсельхоз Абхазии выдал им 1900 саженцев карликового сорта мандаринов Ковано, а также необходимые материалы.
© Foto / Пресс-служба президента АбхазииЦитрусовое хозяйство в селе Агубедия заложили в рамках целевой программы Минсельхоза
1/4
© Foto / Пресс-служба президента Абхазии
Цитрусовое хозяйство в селе Агубедия заложили в рамках целевой программы Минсельхоза
© Foto / Пресс-служба президента АбхазииЦитрусовое хозяйство в селе Агубедия заложили в рамках целевой программы Минсельхоза
2/4
© Foto / Пресс-служба президента Абхазии
Цитрусовое хозяйство в селе Агубедия заложили в рамках целевой программы Минсельхоза
© Foto / Пресс-служба президента АбхазииЦитрусовое хозяйство в селе Агубедия заложили в рамках целевой программы Минсельхоза
3/4
© Foto / Пресс-служба президента Абхазии
Цитрусовое хозяйство в селе Агубедия заложили в рамках целевой программы Минсельхоза
© Foto / Пресс-служба президента АбхазииЦитрусовое хозяйство в селе Агубедия заложили в рамках целевой программы Минсельхоза
4/4
© Foto / Пресс-служба президента Абхазии
Цитрусовое хозяйство в селе Агубедия заложили в рамках целевой программы Минсельхоза
1/4
© Foto / Пресс-служба президента Абхазии
Цитрусовое хозяйство в селе Агубедия заложили в рамках целевой программы Минсельхоза
2/4
© Foto / Пресс-служба президента Абхазии
Цитрусовое хозяйство в селе Агубедия заложили в рамках целевой программы Минсельхоза
3/4
© Foto / Пресс-служба президента Абхазии
Цитрусовое хозяйство в селе Агубедия заложили в рамках целевой программы Минсельхоза
4/4
© Foto / Пресс-служба президента Абхазии
Цитрусовое хозяйство в селе Агубедия заложили в рамках целевой программы Минсельхоза
Земельный участок площадью два гектара был подготовлен заранее, фермеры наняли рабочих, которые помогли посадить саженцы и установить ограждение.
По словам Рамина Какубава, работа на участке началась в 2021 году, а уже в этом году появились первые плоды.
"Мы постоянно ухаживаем за деревьями, удобряем и лечим. Первый полноценный урожай ожидаем в следующем году", — отметил он.