https://sputnik-abkhazia.ru/20241115/administratsiya-prezidenta-podgotovit-dokument-ob-otzyve-iz-parlamenta-investsoglasheniya-1052867100.html

Администрация президента подготовит документ об отзыве из Парламента инвестсоглашения

Администрация президента подготовит документ об отзыве из Парламента инвестсоглашения

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 15 ноя - Sputnik. Администрация Президента Абхазии готовит документ об отзыве из Парламента законопроекта о ратификации ивестсоглашения с Россией... 15.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-15T15:22+0300

2024-11-15T15:22+0300

2024-11-15T15:22+0300

в абхазии

абхазия

аслан бжания

президент

политика

парламент абхазии

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0b/0f/1052866935_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_1bddc86682fdb4b8694b6de9c40e82aa.jpg

СУХУМ, 15 ноя - Sputnik. Администрация Президента Абхазии готовит документ об отзыве из Парламента законопроекта о ратификации ивестсоглашения с Россией, сообщила пресс-служба главы государства. Протестующие вытеснили силовиков и прорвались в здание Парламента Абхазии, выломав решетки.Ранее пресс-служба президента сообщила, что Бжания в настоящее время предпринимает меры по стабилизации обстановки в республике. Он находится в Сухуме. Лидеры оппозиции у правительственных зданий требовали отозвать российско-абхазское соглашение об инвестдеятельности из Парламента.В толпе протестующих также скандировали призывы к отставке президента.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241115/protestuyuschie-razrushili-zabor-kompleksa-pravitelstvennykh-zdaniy-v-abkhazii-1052865826.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, аслан бжания, президент, политика, парламент абхазии