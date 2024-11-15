https://sputnik-abkhazia.ru/20241115/administratsiya-prezidenta-podgotovit-dokument-ob-otzyve-iz-parlamenta-investsoglasheniya-1052867100.html
Администрация президента подготовит документ об отзыве из Парламента инвестсоглашения
Администрация президента подготовит документ об отзыве из Парламента инвестсоглашения
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 15 ноя - Sputnik. Администрация Президента Абхазии готовит документ об отзыве из Парламента законопроекта о ратификации ивестсоглашения с Россией... 15.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-15T15:22+0300
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СУХУМ, 15 ноя - Sputnik. Администрация Президента Абхазии готовит документ об отзыве из Парламента законопроекта о ратификации ивестсоглашения с Россией, сообщила пресс-служба главы государства. Протестующие вытеснили силовиков и прорвались в здание Парламента Абхазии, выломав решетки.Ранее пресс-служба президента сообщила, что Бжания в настоящее время предпринимает меры по стабилизации обстановки в республике. Он находится в Сухуме. Лидеры оппозиции у правительственных зданий требовали отозвать российско-абхазское соглашение об инвестдеятельности из Парламента.В толпе протестующих также скандировали призывы к отставке президента.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241115/protestuyuschie-razrushili-zabor-kompleksa-pravitelstvennykh-zdaniy-v-abkhazii-1052865826.html
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абхазия, аслан бжания, президент, политика, парламент абхазии
абхазия, аслан бжания, президент, политика, парламент абхазии
Администрация президента подготовит документ об отзыве из Парламента инвестсоглашения
СУХУМ, 15 ноя - Sputnik. Администрация Президента Абхазии готовит документ об отзыве из Парламента законопроекта о ратификации ивестсоглашения с Россией, сообщила пресс-служба главы государства.
Решение принято для стабилизации обстановки в республике.
Протестующие вытеснили силовиков и прорвались в здание Парламента Абхазии, выломав решетки.
Ранее пресс-служба президента сообщила, что Бжания в настоящее время предпринимает меры по стабилизации обстановки в республике. Он находится в Сухуме.
Лидеры оппозиции у правительственных зданий требовали отозвать российско-абхазское соглашение об инвестдеятельности из Парламента.
В толпе протестующих также скандировали призывы к отставке президента.