Протестующие разрушили забор комплекса правительственных зданий в Абхазии
14:09 15.11.2024 (обновлено: 14:59 15.11.2024)
© Sputnik / Томас ТхайцукОбстановка вокруг правительственного комплекса в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 15 ноя - Sputnik. Протестующие разрушили забор комплекса правительственных зданий в Абхазии, прорвали оцепление силовиков и заполнили внутреннюю территорию перед Парламентом и у Администрации Президента.
Отмена заседания сессии Парламента
Депутаты Парламента Абхазии отменили заседание сессии, на котором планировалось рассмотрение вопроса ратификации инвестсоглашения с Россией, и перенесли его на следующую неделю.
В зале заседания присутствовал 21 депутат из 35. По словам спикера Лаши Ашуба, это связано с давлением по вопросу ратификации абхазо-российского соглашения об инвестдеятельности, которому подверглись народные избранники.
Сторонники оппозиции, собравшиеся акцию протеста на набережной, потребовали, чтобы депутаты провели сессию и проголосовали против ратификации документа. Они отказались расходиться, пока требование не будет выполнено.
Стычки с силовиками
Протестующие протаранили "Уралом" ворота и прорвались на территорию Парламента. Начались стычки с силовиками, они оттеснили протестующих за забор.
К толпе вышел глава Государственной службы охраны Дмитрий Дбар вышел к протестующим. Он пообещал передать их требования президенту. Позже на переговоры к собравшимся вышли глава МВД Роберт Киут и председатель СГБ Дмитрий Кучуберия. Они также пообещали передать требования главе государства.
Протестующие переместились к Администрации Президента. Они снесли забор комплекса правительственных зданий, прорвали оцепление силовиков и заполнили внутреннюю территорию перед Парламентом и у Администрации Президента.
Как сообщил главврач скорой помощи Сухума, в столкновениях пострадали два человека.
Восемь человек было доставлено в Республиканскую больницу после столкновений у Парламента, учточнили пресс-служба Минздрава Абхазии.
Отмечается, что один из пострадавших остается в медучреждении под наблюдением, остальные отпущены на амбулаторное лечение.
© Sputnik / Томас ТхайцукОбстановка вокруг правительственного комплекса в Сухуме
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Обстановка вокруг правительственного комплекса в Сухуме
© Sputnik / Томас ТхайцукОбстановка вокруг правительственного комплекса в Сухуме
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Обстановка вокруг правительственного комплекса в Сухуме
© Sputnik / Томас ТхайцукОбстановка вокруг правительственного комплекса в Сухуме
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Обстановка вокруг правительственного комплекса в Сухуме
© Sputnik / Томас ТхайцукОбстановка вокруг правительственного комплекса в Сухуме
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Обстановка вокруг правительственного комплекса в Сухуме
© Sputnik / Томас ТхайцукОбстановка вокруг правительственного комплекса в Сухуме
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Обстановка вокруг правительственного комплекса в Сухуме
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Обстановка вокруг правительственного комплекса в Сухуме
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Обстановка вокруг правительственного комплекса в Сухуме
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Обстановка вокруг правительственного комплекса в Сухуме
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Обстановка вокруг правительственного комплекса в Сухуме
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Обстановка вокруг правительственного комплекса в Сухуме
Требования оппозиции
Лидеры оппозиции требуют отозвать российско-абхазское соглашение об инвестдеятельности из Парламента.
Уполномоченный по правам человека Анас Кишмария обратилась к депутатам Парламента Абхазия с просьбой отложить рассмотрение вопросов, будоражащих страну до проведения выборов президента.
"Вместе с тем обращаюсь к правоохранительным органам о необходимости соблюдения законов и принципа соразмерности действий, когда ситуация требует от вас применения силы в отношении нарушителей", — заявила омбудсмен.
Кишмария также призвала лидеров оппозиции и участников протеста избегать насилия и действовать в рамках закона.