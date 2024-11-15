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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20241115/protestuyuschie-razrushili-zabor-kompleksa-pravitelstvennykh-zdaniy-v-abkhazii-1052865826.html
Протестующие разрушили забор комплекса правительственных зданий в Абхазии
Протестующие разрушили забор комплекса правительственных зданий в Абхазии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 15 ноя - Sputnik. Протестующие разрушили забор комплекса правительственных зданий в Абхазии, прорвали оцепление силовиков и заполнили внутреннюю... 15.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-15T14:09+0300
2024-11-15T14:59+0300
в абхазии
абхазия
парламент
беспорядки
политика
оппозиция
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СУХУМ, 15 ноя - Sputnik. Протестующие разрушили забор комплекса правительственных зданий в Абхазии, прорвали оцепление силовиков и заполнили внутреннюю территорию перед Парламентом и у Администрации Президента.Отмена заседания сессии ПарламентаДепутаты Парламента Абхазии отменили заседание сессии, на котором планировалось рассмотрение вопроса ратификации инвестсоглашения с Россией, и перенесли его на следующую неделю. В зале заседания присутствовал 21 депутат из 35. По словам спикера Лаши Ашуба, это связано с давлением по вопросу ратификации абхазо-российского соглашения об инвестдеятельности, которому подверглись народные избранники.Сторонники оппозиции, собравшиеся акцию протеста на набережной, потребовали, чтобы депутаты провели сессию и проголосовали против ратификации документа. Они отказались расходиться, пока требование не будет выполнено. Стычки с силовикамиПротестующие протаранили "Уралом" ворота и прорвались на территорию Парламента. Начались стычки с силовиками, они оттеснили протестующих за забор.К толпе вышел глава Государственной службы охраны Дмитрий Дбар вышел к протестующим. Он пообещал передать их требования президенту. Позже на переговоры к собравшимся вышли глава МВД Роберт Киут и председатель СГБ Дмитрий Кучуберия. Они также пообещали передать требования главе государства.Протестующие переместились к Администрации Президента. Они снесли забор комплекса правительственных зданий, прорвали оцепление силовиков и заполнили внутреннюю территорию перед Парламентом и у Администрации Президента.Как сообщил главврач скорой помощи Сухума, в столкновениях пострадали два человека. Восемь человек было доставлено в Республиканскую больницу после столкновений у Парламента, учточнили пресс-служба Минздрава Абхазии. Отмечается, что один из пострадавших остается в медучреждении под наблюдением, остальные отпущены на амбулаторное лечение.Требования оппозицииЛидеры оппозиции требуют отозвать российско-абхазское соглашение об инвестдеятельности из Парламента.Уполномоченный по правам человека Анас Кишмария обратилась к депутатам Парламента Абхазия с просьбой отложить рассмотрение вопросов, будоражащих страну до проведения выборов президента. "Вместе с тем обращаюсь к правоохранительным органам о необходимости соблюдения законов и принципа соразмерности действий, когда ситуация требует от вас применения силы в отношении нарушителей", — заявила омбудсмен. Кишмария также призвала лидеров оппозиции и участников протеста избегать насилия и действовать в рамках закона.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241115/deputaty-narodnogo-sobraniya-ne-utverdili-povestku-sessii-1052860122.html
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абхазия, парламент, беспорядки, политика, оппозиция
абхазия, парламент, беспорядки, политика, оппозиция

Протестующие разрушили забор комплекса правительственных зданий в Абхазии

14:09 15.11.2024 (обновлено: 14:59 15.11.2024)
© Sputnik / Томас ТхайцукОбстановка вокруг правительственного комплекса в Сухуме
Обстановка вокруг правительственного комплекса в Сухуме - Sputnik Абхазия, 1920, 15.11.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 15 ноя - Sputnik. Протестующие разрушили забор комплекса правительственных зданий в Абхазии, прорвали оцепление силовиков и заполнили внутреннюю территорию перед Парламентом и у Администрации Президента.

Отмена заседания сессии Парламента

Депутаты Парламента Абхазии отменили заседание сессии, на котором планировалось рассмотрение вопроса ратификации инвестсоглашения с Россией, и перенесли его на следующую неделю.
В зале заседания присутствовал 21 депутат из 35. По словам спикера Лаши Ашуба, это связано с давлением по вопросу ратификации абхазо-российского соглашения об инвестдеятельности, которому подверглись народные избранники.
Сторонники оппозиции, собравшиеся акцию протеста на набережной, потребовали, чтобы депутаты провели сессию и проголосовали против ратификации документа. Они отказались расходиться, пока требование не будет выполнено.
Депутаты Народного Собрания не утвердили повестку сессии - Sputnik Абхазия, 1920, 15.11.2024
В Абхазии
Депутаты Народного Собрания не утвердили повестку сессии
11:54

Стычки с силовиками

Протестующие протаранили "Уралом" ворота и прорвались на территорию Парламента. Начались стычки с силовиками, они оттеснили протестующих за забор.
К толпе вышел глава Государственной службы охраны Дмитрий Дбар вышел к протестующим. Он пообещал передать их требования президенту. Позже на переговоры к собравшимся вышли глава МВД Роберт Киут и председатель СГБ Дмитрий Кучуберия. Они также пообещали передать требования главе государства.
Протестующие переместились к Администрации Президента. Они снесли забор комплекса правительственных зданий, прорвали оцепление силовиков и заполнили внутреннюю территорию перед Парламентом и у Администрации Президента.
Как сообщил главврач скорой помощи Сухума, в столкновениях пострадали два человека.
Восемь человек было доставлено в Республиканскую больницу после столкновений у Парламента, учточнили пресс-служба Минздрава Абхазии.
Отмечается, что один из пострадавших остается в медучреждении под наблюдением, остальные отпущены на амбулаторное лечение.
© Sputnik / Томас ТхайцукОбстановка вокруг правительственного комплекса в Сухуме
Обстановка вокруг правительственного комплекса в Сухуме - Sputnik Абхазия
1/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Обстановка вокруг правительственного комплекса в Сухуме
© Sputnik / Томас ТхайцукОбстановка вокруг правительственного комплекса в Сухуме
Обстановка вокруг правительственного комплекса в Сухуме - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Обстановка вокруг правительственного комплекса в Сухуме
© Sputnik / Томас ТхайцукОбстановка вокруг правительственного комплекса в Сухуме
Обстановка вокруг правительственного комплекса в Сухуме - Sputnik Абхазия
3/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Обстановка вокруг правительственного комплекса в Сухуме
© Sputnik / Томас ТхайцукОбстановка вокруг правительственного комплекса в Сухуме
Обстановка вокруг правительственного комплекса в Сухуме - Sputnik Абхазия
4/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Обстановка вокруг правительственного комплекса в Сухуме
© Sputnik / Томас ТхайцукОбстановка вокруг правительственного комплекса в Сухуме
Обстановка вокруг правительственного комплекса в Сухуме - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Обстановка вокруг правительственного комплекса в Сухуме
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Обстановка вокруг правительственного комплекса в Сухуме
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Обстановка вокруг правительственного комплекса в Сухуме
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Обстановка вокруг правительственного комплекса в Сухуме
4/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Обстановка вокруг правительственного комплекса в Сухуме
5/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Обстановка вокруг правительственного комплекса в Сухуме

Требования оппозиции

Лидеры оппозиции требуют отозвать российско-абхазское соглашение об инвестдеятельности из Парламента.
Уполномоченный по правам человека Анас Кишмария обратилась к депутатам Парламента Абхазия с просьбой отложить рассмотрение вопросов, будоражащих страну до проведения выборов президента.
"Вместе с тем обращаюсь к правоохранительным органам о необходимости соблюдения законов и принципа соразмерности действий, когда ситуация требует от вас применения силы в отношении нарушителей", — заявила омбудсмен.
Кишмария также призвала лидеров оппозиции и участников протеста избегать насилия и действовать в рамках закона.
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