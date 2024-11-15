https://sputnik-abkhazia.ru/20241115/bolee-40-ukrainskikh-voennykh-sdalis-v-rossiyskiy-plen-za-nedelyu-1052868618.html

Более 40 украинских военных сдались в российский плен за неделю

Более 40 украинских военных сдались в российский плен за неделю

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 15 ноя - Sputnik. За период с 9 по 15 ноября на линии боевого соприкосновения сдался в плен 41 украинский военнослужащий, сообщает Министерство обороны... 15.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-15T16:44+0300

2024-11-15T16:44+0300

2024-11-15T16:44+0300

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СУХУМ, 15 ноя - Sputnik. За период с 9 по 15 ноября на линии боевого соприкосновения сдался в плен 41 украинский военнослужащий, сообщает Министерство обороны России.С 9 по 15 ноября ВС РФ нанесли 42 групповых удара, поразили объекты энергетики, использовавшиеся для обеспечения предприятий ВПК, инфраструктуру военных аэродромов, цех производства компонентов ракет "Сапсан", места сборки и хранения беспилотников и комплектующих, арсеналы, склады боеприпасов, взрывчатых веществ и горючего, тренировочные базы, логистический центр ВСУ, пункты временной дислокации военных подразделений и иностранных наемников. Средствами ПВО сбиты 10 управляемых авиационных бомб Hammer, 24 реактивных снаряда системы HIMARS и 449 беспилотников. Всего с начала СВО уничтожены: 648 самолетов, 283 вертолета, 35858 БПЛА, 586 ЗРК, 19331 танк и других боевых бронированных машин, 1488 боевых машин РСЗО, 17950 орудий полевой артиллерии и минометов, 28411 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241114/rossiyskie-voyska-osvobodili-naselennyy-punkt-voznesenka-na-pokrovskom-napravlenii-v-dnr-1052853241.html

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