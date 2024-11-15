https://sputnik-abkhazia.ru/20241115/chislo-postradavshikh-vo-vremya-protestov-v-sukhume-vyroslo-do-13-chelovek-1052871736.html

Число пострадавших во время протестов в Сухуме выросло до 13 человек

Число пострадавших во время протестов в Сухуме выросло до 13 человек

Sputnik Абхазия

Внутриполитическая ситуация в Абхазии обострилась после того, как не состоялась сессия Парламента, на которой должен был решиться вопрос ратификации... 15.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-15T20:07+0300

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СУХУМ, 15 ноя - Sputnik. Число пострадавших во время протестов в Сухуме выросло до 13, сообщили Sputnik в Минздраве Абхазии. Протестующие по-прежнему настаивают на отставке Аслана Бжания, сообщается, что президент ознакомлен с их требованиями.Оппозиционные силы создали Координационный совет по выходу из политического кризиса и продолжают вести переговоры с властью. В том числе, стороны обсудили возможную кандидатуру и.о. главы государства. Сторонники власти предложили оставить на этой должности нынешнего вице-президента Бадру Гунба. Оппозиция, в свою очередь, предложила сделать исполняющим обязанности действующего спикера Парламента Лашу Ашуба или другого кандидата, который будет устраивать обе стороны.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241115/obschestvennaya-palata-abkhazii-prizvala-vlast-i-oppozitsiyu-sest-za-stol-peregovorov-1052871068.html

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