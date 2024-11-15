Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241115/chislo-postradavshikh-vo-vremya-protestov-v-sukhume-vyroslo-do-13-chelovek-1052871736.html
Число пострадавших во время протестов в Сухуме выросло до 13 человек
Число пострадавших во время протестов в Сухуме выросло до 13 человек
Sputnik Абхазия
Внутриполитическая ситуация в Абхазии обострилась после того, как не состоялась сессия Парламента, на которой должен был решиться вопрос ратификации... 15.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-15T20:07+0300
2024-11-15T20:07+0300
в абхазии
абхазия
новости
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0b/0f/1052871551_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_107ead005cba865f52fe5a45a97f62fa.jpg
СУХУМ, 15 ноя - Sputnik. Число пострадавших во время протестов в Сухуме выросло до 13, сообщили Sputnik в Минздраве Абхазии. Протестующие по-прежнему настаивают на отставке Аслана Бжания, сообщается, что президент ознакомлен с их требованиями.Оппозиционные силы создали Координационный совет по выходу из политического кризиса и продолжают вести переговоры с властью. В том числе, стороны обсудили возможную кандидатуру и.о. главы государства. Сторонники власти предложили оставить на этой должности нынешнего вице-президента Бадру Гунба. Оппозиция, в свою очередь, предложила сделать исполняющим обязанности действующего спикера Парламента Лашу Ашуба или другого кандидата, который будет устраивать обе стороны.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241115/obschestvennaya-palata-abkhazii-prizvala-vlast-i-oppozitsiyu-sest-za-stol-peregovorov-1052871068.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0b/0f/1052871551_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_a67f39dfc81f2fa0108c861adec0cdeb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, новости
абхазия, новости

Число пострадавших во время протестов в Сухуме выросло до 13 человек

20:07 15.11.2024
© Sputnik / Томас ТхайцукПротесты в Сухуме
Протесты в Сухуме - Sputnik Абхазия, 1920, 15.11.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
Внутриполитическая ситуация в Абхазии обострилась после того, как не состоялась сессия Парламента, на которой должен был решиться вопрос ратификации абхазо-российского соглашения об инвестдеятельности.
СУХУМ, 15 ноя - Sputnik. Число пострадавших во время протестов в Сухуме выросло до 13, сообщили Sputnik в Минздраве Абхазии.
Три человека были госпитализированы, их жизни ничего не угрожает. Остальные находятся на амбулаторном лечении.
Протестующие по-прежнему настаивают на отставке Аслана Бжания, сообщается, что президент ознакомлен с их требованиями.
Оппозиционные силы создали Координационный совет по выходу из политического кризиса и продолжают вести переговоры с властью. В том числе, стороны обсудили возможную кандидатуру и.о. главы государства.
Сторонники власти предложили оставить на этой должности нынешнего вице-президента Бадру Гунба.
Оппозиция, в свою очередь, предложила сделать исполняющим обязанности действующего спикера Парламента Лашу Ашуба или другого кандидата, который будет устраивать обе стороны.
Общественная палата - Sputnik Абхазия, 1920, 15.11.2024
В Абхазии
Общественная палата Абхазии призвала власть и оппозицию сесть за стол переговоров
19:02
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0