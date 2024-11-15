https://sputnik-abkhazia.ru/20241115/itogi-programmy-missiya-dobro-v-abkhazii-podvedut-na-kruglom-stole-1052856189.html

Итоги программы "Миссия Добро" в Абхазии подведут на круглом столе

Итоги программы "Миссия Добро" в Абхазии подведут на круглом столе

Sputnik Абхазия

Организаторы проекта — Россотрудничество, представительство Русского Дома в Абхазии, Ассоциация волонтерских центров при информационной поддержке Министерства... 15.11.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 15 ноя - Sputnik, Бадрак Авидзба. Итоги работы международной волонтерской программы "Миссия Добро" подведет итоги работы в Абхазии на круглом столе. Как рассказала в интервью Sputnik участница проекта, детский патопсихолог Ирина Вельгоша, специалисты из разных городов России приехали в республику помочь детям с ОВЗ и их мамам. Программа охватила 120 человек - детей и родителей, - в Сухуме, Очамчыре и Гале. Медики провели семинары и диагностику детей, чтобы помочь родителям дообследовать своих детей и соответственно диагнозу вести реабилитацию. На круглом столе участники определят дальнейшие шаги помощи семьям с особенными детьми, добавила Вельгоша.Проект проходил в Абхазии с 11 по 15 ноября. Организаторы — Россотрудничество, представительство Русского Дома в Абхазии, Ассоциация волонтерских центров при информационной поддержке Министерства здравоохранения Республики Абхазия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241113/takie-obstoyatelstva-orlova-i-ignatovskiy-o-missii-dobro-v-abkhazii-1052838220.html

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