https://sputnik-abkhazia.ru/20241115/minekonomrazvitiya-rekomendovalo-turoperatoram-priostanovit-prodazhu-turov-v-abkhaziyu-1052870398.html
Минэкономразвития рекомендовало туроператорам приостановить продажу туров в Абхазию
Минэкономразвития рекомендовало туроператорам приостановить продажу туров в Абхазию
Sputnik Абхазия
Внутриполитическая ситуация в Абхазии обострилась после того, как была отменена сессия Парламента, на которой должен был решиться вопрос ратификации... 15.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-15T18:29+0300
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СУХУМ, 15 ноя - Sputnik. Минэкономразвития России рекомендует туроператорам приостановить реализацию туров в Абхазию. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.Ранее российский МИД рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Абхазию, а тех, кто уже находится в республике — проявлять осмотрительность и при возможности покинуть страну.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241115/zakharova-moskva-ozabochena-razvitiem-situatsii-v-abkhazii-1052869233.html
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Минэкономразвития рекомендовало туроператорам приостановить продажу туров в Абхазию
Внутриполитическая ситуация в Абхазии обострилась после того, как была отменена сессия Парламента, на которой должен был решиться вопрос ратификации абхазо-российского соглашения об инвестдеятельности.
СУХУМ, 15 ноя - Sputnik. Минэкономразвития России рекомендует туроператорам приостановить реализацию туров в Абхазию. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.
"Туроператорам и другим участникам туристического рынка Минэкономразвития России рекомендует приостановить реализацию турпродуктов, связанных с посещением Абхазии, не применять штрафные санкции при отмене поездок в Абхазию, а также при изменении условий предоставления туристических продуктов и услуг", - говорится в тексте.
Ранее российский МИД рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Абхазию, а тех, кто уже находится в республике — проявлять осмотрительность и при возможности покинуть страну.