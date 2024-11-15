https://sputnik-abkhazia.ru/20241115/minekonomrazvitiya-rekomendovalo-turoperatoram-priostanovit-prodazhu-turov-v-abkhaziyu-1052870398.html

Минэкономразвития рекомендовало туроператорам приостановить продажу туров в Абхазию

Минэкономразвития рекомендовало туроператорам приостановить продажу туров в Абхазию

Sputnik Абхазия

Внутриполитическая ситуация в Абхазии обострилась после того, как была отменена сессия Парламента, на которой должен был решиться вопрос ратификации... 15.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-15T18:29+0300

2024-11-15T18:29+0300

2024-11-15T18:29+0300

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СУХУМ, 15 ноя - Sputnik. Минэкономразвития России рекомендует туроператорам приостановить реализацию туров в Абхазию. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.Ранее российский МИД рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Абхазию, а тех, кто уже находится в республике — проявлять осмотрительность и при возможности покинуть страну.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241115/zakharova-moskva-ozabochena-razvitiem-situatsii-v-abkhazii-1052869233.html

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