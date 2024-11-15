https://sputnik-abkhazia.ru/20241115/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-16-i-17-noyabrya-1052866330.html

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 16 и 17 ноября

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 16 и 17 ноября

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного давления и прохождения холодного атмосферного фронта. 15.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-15T18:34+0300

2024-11-15T18:34+0300

2024-11-15T18:34+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 15 ноя - Sputnik. В выходные дни 16 и 17 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.В субботу временами ожидается дождь разной интенсивности, гроза. В воскресенье местами ночью дождь, днем без осадков.Атмосферное давление – повышенное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный 2-7 метров в секунду, порывы до 10-12 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +12°С до +17°С.Температура морской воды +17°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.

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абхазия, погода в абхазии