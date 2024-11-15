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Трапш о погоде в Абхазии до конца осени

Трапш о погоде в Абхазии до конца осени

Sputnik Абхазия

О погоде в Абхазии на ближайшие две недели , в эфире радио Sputnik рассказала специалист Госкомитета Абхазии по экологии Диана Трапш. 15.11.2024, Sputnik Абхазия

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Трапш о погоде в Абхазии до конца осени Sputnik Абхазия Трапш о погоде в Абхазии до конца осени

Две последующие рабочие недели с 18 по 30 ноября на территории Черноморского побережья Абхазии погода будет меняться, сообщила Трапш."Будет переменная облачность, в основном без осадков. Ночные температуры в пределах 5-10 градусов. Дневные - до 10-15 градусов. 20, 21 ноября днем будет до 19 градусов. 22 ноября погода ухудшится, местами будут идти интенсивные дожди, местами ливневого характера, в предгорьях и горах - интенсивный снег", - уточнила метеоролог. Подробности слушайте в подкасте.

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