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Трапш о погоде в Абхазии до конца осени
Трапш о погоде в Абхазии до конца осени
Sputnik Абхазия
О погоде в Абхазии на ближайшие две недели , в эфире радио Sputnik рассказала специалист Госкомитета Абхазии по экологии Диана Трапш. 15.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-15T15:11+0300
2024-11-15T15:11+0300
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Трапш о погоде в Абхазии до конца осени
Sputnik Абхазия
Трапш о погоде в Абхазии до конца осени
Две последующие рабочие недели с 18 по 30 ноября на территории Черноморского побережья Абхазии погода будет меняться, сообщила Трапш."Будет переменная облачность, в основном без осадков. Ночные температуры в пределах 5-10 градусов. Дневные - до 10-15 градусов. 20, 21 ноября днем будет до 19 градусов. 22 ноября погода ухудшится, местами будут идти интенсивные дожди, местами ливневого характера, в предгорьях и горах - интенсивный снег", - уточнила метеоролог. Подробности слушайте в подкасте.
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подкасты, первый туристический форум "абхазия – страна души", погода в абхазии, аудио
подкасты, первый туристический форум "абхазия – страна души", погода в абхазии, аудио
Трапш о погоде в Абхазии до конца осени
15:11 15.11.2024 (обновлено: 15:17 15.11.2024)
О погоде в Абхазии на ближайшие две недели , в эфире радио Sputnik рассказала специалист Госкомитета Абхазии по экологии Диана Трапш.
Две последующие рабочие недели с 18 по 30 ноября на территории Черноморского побережья Абхазии погода будет меняться, сообщила Трапш.
"Будет переменная облачность, в основном без осадков. Ночные температуры в пределах 5-10 градусов. Дневные - до 10-15 градусов. 20, 21 ноября днем будет до 19 градусов. 22 ноября погода ухудшится, местами будут идти интенсивные дожди, местами ливневого характера, в предгорьях и горах - интенсивный снег", - уточнила метеоролог.
Подробности слушайте в подкасте
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