https://sputnik-abkhazia.ru/20241116/bolee-30-zhiteley-kurskoy-oblasti-priekhali-na-reabilitatsiyu-v-abkhaziyu-1052898932.html
Более 30 жителей Курской области приехали на реабилитацию в Абхазию
Более 30 жителей Курской области приехали на реабилитацию в Абхазию
Sputnik Абхазия
Ранее в эфире радио Sputnik глава МЧС Лев Квициния сообщал, что 33 человека из российского региона, пострадавшего от действий ВСУ, приедут в Абхазию на... 16.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-16T20:08+0300
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СУХУМ, 16 ноя - Sputnik. На отдых в Абхазию приехали 33 человека из Курской области — 15 детей и 18 взрослых, сообщили Sputnik в МЧС республики. О том, как встретили гостей, президенту Аслану Бжания на заседании в Тамыше рассказал глава ведомства Лев Квициния. Он уточнил, что курян разместили в сухумском пансионате "Айтар". У них есть все необходимое, им организуют экскурсии и морские прогулки.Что до работы ведомства в нынешней непростой ситуации, то она, по словам Квициния, идет в штатном режиме. Сложностей в выполнении задач нет, в некоторых местах меры контроля были усилены.6 августа 2024 года подразделения ВСУ вторглись в Курскую область с целью захвата территории. По данным Минобороны, за время боевых действий на этом направлении противник потерял почти 33 тысячи военных.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241111/shurygin-o-deystviyakh-vsu-v-kurskoy-oblasti-i-naletakh-bpla-na-regiony-rf-logika-otchayaniya-1052822227.html
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абхазия, новости, россия, курская область
Более 30 жителей Курской области приехали на реабилитацию в Абхазию
Ранее в эфире радио Sputnik глава МЧС Лев Квициния сообщал, что 33 человека из российского региона, пострадавшего от действий ВСУ, приедут в Абхазию на двухнедельную реабилитацию.
СУХУМ, 16 ноя - Sputnik. На отдых в Абхазию приехали 33 человека из Курской области — 15 детей и 18 взрослых, сообщили Sputnik в МЧС республики.
О том, как встретили гостей, президенту Аслану Бжания на заседании в Тамыше рассказал глава ведомства Лев Квициния.
Он уточнил, что курян разместили в сухумском пансионате "Айтар". У них есть все необходимое, им организуют экскурсии и морские прогулки.
Что до работы ведомства в нынешней непростой ситуации, то она, по словам Квициния, идет в штатном режиме. Сложностей в выполнении задач нет, в некоторых местах меры контроля были усилены.
6 августа 2024 года подразделения ВСУ вторглись в Курскую область с целью захвата территории. По данным Минобороны, за время боевых действий на этом направлении противник потерял почти 33 тысячи военных.