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Ингур ГЭС. - Sputnik Абхазия, 1920
Энергетическая отрасль Абхазии
Ветхость оборудования и многократный перегруз системы — основные проблемы энергетики в Абхазии. Кроме того, по официальным данным, компании "Черноморэнерго" около 70 процентов населения не платит за электроэнергию.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241116/chetyrekhchasovoy-grafik-veernykh-otklyucheniy-snova-budet-deystvovat-v-abkhazii-1052897203.html
Четырехчасовой график веерных отключений снова будет действовать в Абхазии
Четырехчасовой график веерных отключений снова будет действовать в Абхазии
Sputnik Абхазия
Ранее из-за снижения уровня воды в Джварском водохранилище дневные отключения в восточных районах и части Сухума продлили на час. 16.11.2024, Sputnik Абхазия
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2024-11-16T16:44+0300
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энергетическая отрасль абхазии
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СУХУМ, 16 ноя - Sputnik. В Абхазии будет действовать прежний четырехчасовой график веерных отключений электричества, рассказал Sputnik гендиректор "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия.13 ноября из-за того, что уровень воды достиг критической отметки в 410 метров, в график, действующий с 1 ноября, были внесены изменения. Дневные отключения на территории от границы на реке Ингур до центра Сухума продлили на час.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241106/potreblenie-oplata-i-investitsii-nanba-o-sostoyanii-energetiki-v-abkhazii-1052780930.html
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абхазия, новости
абхазия, новости

Четырехчасовой график веерных отключений снова будет действовать в Абхазии

16:44 16.11.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук Лампочки
Лампочки - Sputnik Абхазия, 1920, 16.11.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Ранее из-за снижения уровня воды в Джварском водохранилище дневные отключения в восточных районах и части Сухума продлили на час.
СУХУМ, 16 ноя - Sputnik. В Абхазии будет действовать прежний четырехчасовой график веерных отключений электричества, рассказал Sputnik гендиректор "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия.
Это связано с повышением уровня воды в Джварском водохранилище из-за осадков. Джинджолия предупредил, что график может меняться каждый день и будет зависеть от уровня воды в водохранилище.
13 ноября из-за того, что уровень воды достиг критической отметки в 410 метров, в график, действующий с 1 ноября, были внесены изменения. Дневные отключения на территории от границы на реке Ингур до центра Сухума продлили на час.
Подстанция Дранда - Sputnik Абхазия, 1920, 06.11.2024
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