https://sputnik-abkhazia.ru/20241106/potreblenie-oplata-i-investitsii-nanba-o-sostoyanii-energetiki-v-abkhazii-1052780930.html

Потребление, оплата и инвестиции: Нанба о состоянии энергетики в Абхазии

Потребление, оплата и инвестиции: Нанба о состоянии энергетики в Абхазии

Sputnik Абхазия

Ветхость энергетической инфраструктуры в Абхазии - основная причина веерных отключений света в осенне-зимний период. 06.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-06T23:05+0300

2024-11-06T23:05+0300

2024-11-06T23:05+0300

энергетическая отрасль абхазии

абхазия

новости

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Первый вице-премьер, министр энергетики и транспорта Абхазии Джансух Нанба в программе "Аргама" на "Абхазском телевидении" рассказал о состоянии энергоотрасли страны, собираемости, майнинге и перспективах развития.SputnikТекущее состояниеБолее 80% энергосистемы Абхазии находится в аварийном состоянии, заявил министр энергетики и транспорта Джансух Нанба. Это приводит к потерям электричества в сети, которые в этом году достигли 25-27%, подчеркнул он.Еще одной проблемой министр назвал низкую платежную дисциплину. По итогам 10 месяцев 2024 года собираемость за электроэнергию составила 45% от общего объема начислений.Учет потребленияПри этом Нанба отметил улучшение динамики - уровень собираемости вырос на 10% по сравнению с 2023 годом, что связано с переходом на более современные технологии, налаживанием учета потребления и упрощением способов оплаты.Так, у почти 30% потребителей в республике уже стоят приборы учета. "Сейчас используются современные технологии. Устанавливаются так называемые умные счетчики, которые в онлайн-режиме позволяют посмотреть, как идет потребление, в каком объеме начислена плата абоненту и сколько он заплатил", - отметил он.Согласно данным энергетиков, на сегодня в Абхазии 90 тысяч абонентов. 25 тысяч из них уже обеспечены "умными счетчиками".Нанба добавил, что благодаря комплексу мероприятий, в том числе технического, организационного и алминистративного характера, в Абхазии удалось сократить потребление, и эта работа будет продолжена. Так, за 10 месяцев 2024 года в стране потребили на 100 миллионов кВт⋅ч меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Этот объем оценивается примерно в 400 миллионов рублей, добавил Нанба.Он также привел данные за прошлые годы. Рост потребления наблюдался в республике с 2020 года, и пиковые показатели были зафиксированы в 2022 году, когда общее потребление электроэнергии в Абхазии составило 2,9 миллиарда кВт⋅ч. В 2023 году уровень потребления электроэнергии составил 2,6 миллиарда кВт⋅ч. По прогнозам, в текущем году общий объем потребления будет варьироваться от 2,1 до 2,2 миллиарда кВт⋅ч, заявил Джансух Нанба. Он добавил, что зимой Абхазия потребляет в два раза больше электричества, чем в летний курортный период. Если летом республика тратит четыре миллиона кВт⋅ч в сутки, то зимой эти показатели достигают восьми миллионов.Переток электроэнергии Для покрытия дефицита электричества Абхазия запрашивает переток из России. В 2024 году социальный переток составил 302 миллиона кВт⋅ч, уточнил Джансух Нанба.По его словам, в России цены на электричество формирует рынок. Единственная компания, которая наделена полномочиями экспортировать электричество за границу - это "ИнтерРАО". С ней "Черноморэнерго" в 2023 году заключило договор о прямых поставках.Согласно этому договору, Абхазия в 2024 году приобретает электроэнергию по стоимости около четырех рублей за один кВт⋅ч.Нанба также отметил, что в Краснодарском крае стоимость одного кВт⋅ч в зависимости от времени суток варьируется от четырех до восьми рублей для физлиц. В Абхазии же внутренние тарифы ниже – физические лица платят 1,4 рубля, юридические лица – 2,4 рубля."Тут совсем математика не складывается. То есть, мы вынуждены приобретать электроэнергию за четыре рубля, при этом продаем ее в среднем за два рубля, и с этих двух рублей собираем 45%", - подчеркнул он.Проблемы с майнингомЕстественный рост количества потребителей электроэнергии и майнинг криптовалют Нанба назвал двумя основными факторами, которые влияют на нехватку электричества.От 40 до 45 мегаватт приходится на долю майнинга криптовалют. Это стало известно благодаря "стресс-тесту", который специалисты "Черноморэнерго" провели весной 2024 года. "Сейчас с уверенностью можно сказать, что майнинг есть, и этого отрицать никто не может. Но самое главное – это отсутствие крупных майнинговых ферм, они были самыми вредными доя нашей энергосистемы", - подчеркнул первый вице-премьер. Он также отметил, что существенное сокращение объемов потребления стало возможным благодаря масштабной борьбе с незаконной добычей криптовалют, которая ведется с 2022 года. Сотрудничество с РоссиейДжансух Нанба заявил, что ни один крупный российский оператор электроэнергии не заинтересован в энергетике Абхазии.Он подчеркнул, что с российскими коллегами обсуждалась не продажа, а реализация совместных инвестпроектов. "Нам сказали, что, учитывая текущую ситуацию, имеется в виду СВО, новые территории, открывающиеся возможности и потенциал, на данном этапе энергосистема Республики Абхазия ни одному единому оператору не интересна", — подчеркнул он.Руководство Абхазии пытается найти выход из сложившейся ситуации в энергосистеме, в том числе разрабатывая программу реноваций, добавил он."Программа реноваций предполагает капитальные вложения в основные ключевые объекты нашей энергосистемы, что позволит поднять техническое состояние нашей энергетики на нормальный рабочий уровень", - сказала Нанба.В контексте этой темы осуждается возможность привлечения кредитных ресурсов из России на льготных условиях. Этот вопрос еще обсуждается. Министерство энергетики и транспорта также работает по направлению развития "зеленой" энергетики" сказал Нанба.Еще одним альтернативным решением проблем с электрообеспечением, по мнению Нанба, может стать газификация."Это достаточно глобальный проект, серьезная работа уже проведена в этом направлении. Уполномоченными компаниями Российской Федерации проведены соответствующие работы, представлены схемы газификации", - отметил он.На данном этапе, министерство энергетики и транспорта, совместно с Минэнерго России сошлись во мнении, что газификация в республике должна проводиться с целью создания объектов генерации, которые будут производить электроэнергию, подчеркнул Нанба.К тому же, власти Абхазии уделяют достаточно серьезное внимание малым ГЭС, которых в республике еще в советские времена было построено немало.Нанба подчеркнул, что в его задачи входит привлечение специалистов, которые готовы восстановить объекты генерации.С государственной точки зрения, уверен он, любой объект, который ранее генерировал электроэнергию, должен и сейчас рассматриваться только для использования по назначению. Эти объекты нельзя списывать, приватизировать и использовать в каких-то других целях.

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